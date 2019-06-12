【逃犯條例．晚上戰況】催淚彈掟到警總外　金鐘道警高呼standby

立法會門外今午由集會演變成衝突，警方連環發射催淚彈四小時，將示威者驅散至各處，雙方在入夜後對峙，未有進一步行動。至晚上9時49分，平靜兩小時的衝突場面再度爆發，速龍小隊在金鐘道太古廣場電車天橋進逼至灣仔軍器廠街近警總對開，有警員投放至少兩枚催淚彈，而金鐘道西行線亦隨時再上催淚彈，並有警員向同袍高呼﹕「Standby！」警總往灣仔方向有大批警員與示威者對峙。

至晚上10時，在速龍小隊推進下，示威者散卻後退。其後，速龍小隊再退回警總位置，有示威者則在相反位置、即正義道橋底推進，並架起路障，惟不久後有警車經過，將路障切開，恢復兩條行車線，惟當警車一離開，示威者即迅速再架設路障。

干諾道中現火球

同一時間，中環干諾道中近友邦金融中心對開，氣氛再次緊張，最前線的示威者舉起傘陣，並高呼：「撤回」。亦有示威者開始叫人向後退，「想衝時人就衝，用天橋做界線」。至於交易廣場外有群眾開始搬走物資，並到大會堂支援。至晚上10時，有示威者向前方投擲物件後，前方便突然起火，現場指警察開始準備行動。

軍器廠街有示威者架設路障。(陳浩然攝)