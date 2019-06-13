【逃犯條例】示威者被橡膠子彈擊中險盲　「非致命武器」殺傷力強

6.12衝突現場遺下的橡膠子彈彈殼。

有網民昨日晚上在FACEBOOK上載數張相片，指是朋友於示威現場被橡膠子彈擊中，並留言：「畀大家睇下朋友被橡膠彈擦面而過，都傷成咁樣！」相片可見傷者的左邊面受傷，留下一道傷口及流血，傷痕很深。

上載相片的網民向《香港01》記者表示，受傷的朋友在立法會衝突中被警方的橡膠子彈射中臉頰，留下一道3厘米傷口，差5厘米便會射中左眼，險盲。她引述傷者說，中彈一刻感到很痛，現仍在港島區一間醫院留醫，但她不便透露更多細節。

警方在面對示威活動時，往往有機會出動「非致命武器」，用以在不取性命的手段下鎮壓示威者進一步行動。警務處處長盧偉聰在昨日衝突之後，向記者承認警方曾使用布袋彈、橡膠子彈及催淚彈。

防暴警察通常會有幾款武器用以面對示威者，其中殺傷者「最輕」的可謂胡椒噴劑，因主要射向人群，令民眾眼及呼吸系統受到刺激，暫時失去行動力，基本上沒有長期損害，除非「中椒」者出現敏感，因此，從6月9日民陣遊行、直到昨日大衝突均見警方常用胡椒噴劑；催淚彈亦然，以影響呼吸系統，短時間癱瘓示威者能力，或使示威人士見到煙霧時集體散開，可說是「戰術武器」。

有機會造成永久傷害

至於其他所謂「非致命武器」，其實有機會造成永久傷害，當中包括伸縮警棍，與及警務處處長口中的布袋彈及橡膠子彈。

香港警察使用的伸縮警棍，以輕身合金加上聚合物外層製成，輕便但打擊力大，假如被警棍扑中頭，可以當場昏倒。加上示威場面，警方會使用更大的長型警棍，威力更猛。在其他國家曾發生過警棍打死人事件。

而布袋彈及橡膠子彈可說是類似的武器，香港警察會使用雷明登870型霰彈槍，發射該類子彈，其設計上是中遠距離的非致命打擊能力，射中示威者的身體後，因受重擊而失去行動力。但如近距離發射，被擊中身體的人，有機會因內臟出血而畢命；至於射中頭部，就如頭部被重擊一樣，同樣可取人性命。

警內部規定只可射下肢

昨日在場記者拍攝到一顆子彈殼，是屬於ALS公司的1202 rubber rocket，為獨頭橡膠彈，顧名思義，彈頭有如一支小火箭，尾部有四塊翼，可在發射時穩定彈道，準確擊中目標。至於布袋彈，其「布袋」實際是防彈纖維袋，內裝約百粒小鉛粒。射出時，有如一個「袋」擊中人體，有如被重擊一樣。上述兩款彈的初速較實彈低，加上極低的貫穿能力、和軟彈頭，因此不會穿過人體。

然而，警方內部的使用規定，發射的人員只可向目標的下肢發射，射程不可少於5公尺，以防威力過大造成嚴重創傷。

在6.12衝突中有示威者被射中面部險盲。