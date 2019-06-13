【逃犯條例】中信示威者悉會議取消和平散去　警配長槍防暴盾戒備

立法會原定昨日（12日）進行條訂《逃犯條例》二讀，大批市民於金鐘一帶集會，雙方及後爆發衝突，警方及後施放催淚彈等進行清場。有網上消息指今早立法會或恢復二讀，記者今早到立法會一帶查看，現場未見有示威者；另外，目前只有中信大廈及立法會職員可以出入立法會，其間約100名示威者高叫口號，要求政府徹回修例。至早上11時，他們經立法會議員張超雄通知，今日立法會「會議取消」後遂和平散去。

今日（13日）早上八時許，香港01記者到立法會一帶視察，現場未見有示威者，防暴警察則在立法會兩個入口位置，包括「煲底」及職員出入口駐守，並配備有長槍及防暴盾戒備。目前，只有中信大廈及立法會職員可出入立法會，亦有立法會議員陸續上班；至於，昨日金鐘出現大批示威者反對《逃犯條例》二讀，記者重返添馬公園查看，發現該處遺下不少物資，包括膠袋、口罩、水等。義工莫小姐冒黃雨撿拾遺留在公園的物資，包括鹽水、索帶，她直言：「執就執唔曬，但唔想嘥咗啲嘢！」

我對政府已經冇乜期望，咁多人上街都無動於衷！見到一班原本去守護香港市民嘅人，去到一個情緒失控的人，去襲擊香港市民！

威者聚集中信天橋 要求政府徹回修例

周四（13日）早上九時許，約100名示威者聚集在中信大廈對開天橋，其間多人高叫口號「返送中」、「我哋要集會自由」及「我哋要示威自由」等口號，並要求政府徹回修訂《逃犯條例》，其間示威者與警察對峙，雙方未見有肢體碰撞。其後，立法會議員張超雄到場支持示威者，並通知在場人士，立法會今日並沒有大會，遂他們可自行選擇回家休息。至早上約11時，上址的示威人士亦和平散去；同一時間，一班聚集在夏慤道立法會外的年青人被幾名警員截查。

打工仔罷工上街：對政府已無期望

「我對政府已經冇乜期望，咁多人上街都無動於衷！」市民唐先生今早亦到場示威，他表示今日獨自到場，他指昨晚留至11時，起床後看新聞發現有警員暴力清場，當時覺得警方手腕強硬「好有問題」。唐先生直言，對政府及警方的處事手法感到生氣，「見到一班原本去守護香港市民嘅人，去到一個情緒失控的人，去襲擊香港市民！」

感警方手腕強硬 感警員情緒失控

回想昨日警民衝突情況，唐先生坦言每個畫面仍歷歷在目，猶其是警員向示威者開槍，他感到生氣。唐先生續指，對於平時維護法己的警員，向手無寸鐵的市民動用武力，行為極不合理。他更批評警方，昨日警員的武力行為，已處於情緒驅動，「你哋話佢哋打份工，但佢哋維護緊一個唔正確法制，而過份行使權利，已經是一個好離譜嘅事！」