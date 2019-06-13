【天水圍家暴】天水圍女子遭前夫淋腐蝕液體　兩男一女濺傷

今早10時許，天水圍新北江商場內有男子向一名女子潑腐蝕性液體，另有途人亦被濺傷，事件中有兩男一女受傷，警方及消防接報到場，當場拘捕男疑犯，惟他受傷送院治理。女傷者由救護車送院治理，警方正就調查事件。據了解，疑犯為女傷者的前夫，兩人育有一名20歲的兒子，兩人近日因感情問題有爭執。

女事主被嚴重灼傷

現場消息稱，女傷者於上址經營髮型屋，大家叫她「花姐」，其20歲兒子不時會到店內打理。事發時其前夫闖入髮型屋，想向女事主淋液體，她見狀立即跑往對面另一間髮型屋求救，豈料於門口位置跌倒，隨後的男疑犯向跌倒在地上的女事主淋腐蝕性液體，女事主大叫「好痛」，涉事男子犯案後坐在店門前，說了句「你做過咩就自己受。」目擊者陳先生指，遭淋腐蝕性液體後，花姐的頭髮燶了，面部被嚴重灼傷。

現場地面仍遺有懷疑腐蝕性液體。（黃偉民攝）

男疑犯亦受傷，需送院治理。（陳諾希攝）

讀者張小姐目擊事件，她指事發時，自己與朋友剛食完早餐，行出店外，見到一名年約50餘歲的女子被淋疑似鏹水，女子受傷且衣物被液體腐蝕，穿了幾個洞，女子立即於髮型屋內用水沖傷口，而涉事男子犯案後，並沒有離開現場，反而冷靜地坐在店門外，張小姐的朋友問涉事男子發生何事，「佢話『佢（受傷女子）係我老婆，我淋佢』。」張小姐稱，事發時一名男途人亦被腐蝕性液體濺傷，手肘受傷，身上的衣服亦穿了數個小洞。