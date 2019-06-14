海關首破冒牌夾公仔舖　檢假Hello Kitty、迷你兵等　六人被捕

海關一連9日進行代號「八爪魚」的全港執法行動，打擊夾公仔店舖提供懷疑冒牌公仔，掃蕩六間位於全港的夾公仔店舖，檢獲2700件懷疑冒牌公仔及其他相關物品，包括Hello Kitty、米奇老鼠及迷你兵團等，價值約30萬元，為海關首次偵破夾公仔店舖提供冒牌公仔。

海關首次偵破夾公仔店舖提供冒牌公仔。（王譯揚攝）

冒牌公仔並不如正貨釘有吊牌。（王譯揚攝）

掃蕩六店拘六人

海關版權及商標一般調查組指揮官譚佩英表示，海關指早前收到市民舉報，指有夾公仔店舖懷疑提供冒牌公仔，海關於各區巡查，於商標持有人協助下，本月5日至13日掃蕩6間分別位於柴灣、藍田、旺角、屯門及天水圍的店舖，及一間位於新蒲崗儲存倉，檢獲2700件懷疑冒牌公仔及相關物品，以及15部夾公仔機、5部代幣兌換機。行動中海關拘捕3男3女，3名店主及3名員工，年齡介乎26至50歲，案件仍在調查中。

首次偵破冒牌夾公仔舖

譚佩英指今次為海關首次偵破夾公仔店舖提供冒牌公仔，最近本港不同地區均有開設夾公仔店，如雨後春荀受市民歡迎，光顧的市民包括老、中、青都有，而是次涉案店舖售賣冒牌貨品的為一般貨色，當中夾雜少量熱門及受歡迎公仔，包括有牌子的公仔，顧客往往抱碰運氣心態，以小搏大，希望以幾個代幣成功夾到心頭好，店舖利用顧客喜歡尋寶、搏彩心態，增加趣味性吸引客人光顧。

譚稱行動中檢獲的貨品質素參次。（王譯揚攝）

真假貨魚目混珠

另外今次搗破的六間店舖，其中三間屬同公司，其餘則為個別店舖，譚佩英指店舖以自助形式經營，舖內擺放夾公仔機及代幣兌換機，一局2至10多元不等，並無人看舖，不排除不法商人為提高利潤，會購入廉價冒牌公仔拉低成本，部分店舖將公仔及其他正貨或無品牌公仔魚目混珠，以逃避執法人員追查。譚又稱行動中檢獲的貨品質素參次，如正貨應有吊牌及個別會有雷射標籤，但今次冒牌貨品部分連吊牌均沒有，譚指暫未知店舖入貨價錢，但以平時檢獲冒牌公仔案例，假貨一般價錢為數十元，正貨則由過百及數百元不等。

海關指將會繼續加強巡查及執法，市民如有懷疑應向商標持有人或代理查詢商戶採購物品時應小心謹慎，管有冒牌品作商業用途屬嚴重罪行，需要負上刑責，任何人如銷售或為售賣、任何商業用途管有冒牌貨品，一經定罪最高可被罰50萬元及監禁5年。