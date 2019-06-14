【逃犯條例】夏志誠：人民的力量來自上主給每一個人的良心

反對《逃犯條例》修訂案的衝突暫時緩和，金鐘中信橋上一帶仍有不少信徒唱聖詩，早上有逾半百人面向警察唱聖詩。晚上9時30分，天主教香港教區輔理主教夏志誠到中信橋，利用聖經鼓勵年輕人抗爭到底。

天主教香港教區輔理主教夏志誠向在場的教徒及市民說，明白有人現時不知道可以做甚麼，因此來到祈禱、唱歌表示心意，或者他們會被人視為天真及單純，但他們就跟很多香港人一樣，想做一些有用的事情改變現在香港面對的困局。

夏志誠重申對抗爭的人的欣賞及肯定，但他同時表達擔心，希望大家珍惜自己的生命，勉勵眾人「留得青山在，那怕無柴燒」，認為若要抗爭到底，需要留力及保持健康。他稱自己前往中信橋時，有年輕人向他遞上食物及水，告訴他「要保持健康，要繼續落去」，夏志誠表示非常認同對方。

夏志誠勉勵眾人「留得青山在，那怕無柴燒」（余睿菁攝）

夏志誠又詢問在場人士，人民的力量及民意從哪裏來，他表示是來自上主給每一個人的良心。他指大家都是主的肖像、兒女，特首、特區政府的官員及執法人員也是，因為所有人也是天主所創造。夏志誠說，通過教徒的良知、人性的美善，可以喚醒其他人的良知。他說，當人人都有和平、堅持、忍耐，並執著於真理、美善，告訴政府市民不願意有威脅人生自由的法律，用清晰的態度表達，若今天政府不願意聆聽，要繼續講，明天不願意聆聽，繼續講，後天不聽，繼續講，便是堅持。要一直深信上主一定會透過人性的美善，喚醒人的良心。

晚上有大批教徒到中信橋唱聖詩。（余睿菁攝）

夏志誠最後引用聖經弟茂德前書第四章12節，聖保祿宗徒向年輕的弟茂德說的一番話勉勵年輕人：「不要讓人小看你年輕；但要在言語行為上，在愛德、信德和潔德上，做信徒的模範。」夏志誠稱，不會有港人認為年輕人不懂世事、沒有用、只懂打遊戲機或上網，反而年輕人是關心社會、懂得愛其他人，甚至可以犧牲自己。夏志誠鼓勵年輕人堅持，祈願上主祝福年輕人、祝福香港，令他們可以有一個為好的將來。