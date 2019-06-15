【行山失蹤】79歲翁大欖迷路　消防搜索犬攀山專隊通宵救人

周五（14日）早上約九時，79歲老翁陳松光，據報獨自從大棠前往屯門大欖郊野公園行山遠足。至下午三時許，他懷疑迷路，手機僅餘少量電源，立即致電家人求助，其49歲兒子聞訊後，慌忙報警。警方及消防接報後，兵分多路登山搜索，同時通知政府飛行服務隊及民安隊派員協助。至今日（15日）凌晨三時許，救援人員聽到懷疑求救聲，在搜索犬協助下，終於發現失蹤的陳伯，他不適送醫治理。

在搜索犬Judy的協助下，於凌晨4時40分，於虎地黃泥墩水塘山邊發現該失蹤的陳伯。（消防處提供圖片）

（消防處提供圖片）

陳伯大欖郊野公園行山失蹤

消防處表示，昨日（14日）下午3時48分接報，一名79歲男子在大欖郊野公園行山失蹤，於是派出12輛消防車、5輛救護車和1輛快速應變急救車，合共68名消防及救護人員前往現場進行搜索，當中包括2隊攀山拯救專隊。其間，政府飛行服務隊和民安隊亦有到場協助。

消防山上通宵搜救 水塘山邊發現陳伯

直至今日（15日）凌晨3時22分，救援人員聽到懷疑求救聲，在搜索犬Judy的協助下。於凌晨4時40分，於虎地黃泥墩水塘山邊發現該失蹤的陳伯。他當時清醒，但表示不適，由政府飛行服務隊用直升機送往赤鱲角總部，再轉乘救護車轉送北大嶼山醫院治理。

政府飛行服務隊、民安隊協助搜救

行山失蹤的陳伯，身高約1.62米、中等身材、方面型、蓄短直白髮；最後露面時身穿黑白間條衫、深綠色短褲、深色運動鞋、戴黑色眼鏡及孭黑色背囊。任何人如曾見過或有陳松光的消息，請致電3661 5910，或與青山警署人員，或任何一間警署聯絡。警方及消防接報後，兵分多路登山搜索，同時通知政府飛行服務隊及民安隊派員協助，但踏入今日（15日）凌晨時份，終於尋回陳伯。