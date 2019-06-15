【逃犯條例】第二次遊行前周末夜　少量示威者留守中信天橋

修訂《逃犯條例》爭議，觸發「6.9大遊行」及「6.12大衝突」，政府雖一再將恢復二讀程序押後，但遲遲未表明取態，引起各界對強推、撤回、暫緩諸多揣測。民陣一周內兩度發起遊行，呼籲市民明日（16日）再上街反修例，而大衝突後，一直有少量示威者留守立法會外的中信天橋，今日為第二次遊行前的周末，整個凌晨至早上，共有約50名示威人士，在中信天橋及添馬公園聚集，警方繼續嚴加戒備，雙方大致平靜。

而不少年輕一輩在反修例上行動積極，除了發起港鐵不合作運動，亦在各區派發傳單。不過，昨深夜約11時，一直提供協助的立法會議員鄺俊宇在其facebook透露，有學生在元朗派發傳單期間，被警方帶返警署，他趕往警署了解，但未有提及後況如何。

而受示威影響，政總對開部分路段仍未解封，運輸署於早上6時31分宣佈，添華道（來回方向）、添美道（來回方向）、龍匯道（來回方向）及立法會道（來回方向）仍然封閉，而7條巴士路線905、905P、H1、978、914P、914X、40M需要臨時改道。

● 受影響巴士站 / 總站：由中信大廈至香港會議展覽中心

● 905、905P、H1、978（往灣仔方向）：依原線至夏愨道後，改行告士打道，菲林明道，港灣道後返回原線

● 914P、914X（往灣仔方向）：依原線至夏愨道後，改行告士打道，菲林明道，會議道後返回原線

● 40M（往灣仔方向）依原線至菲林明道後，改往灣仔北為總站。

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運輸署同時提醒，因應於2019年6月16日港島區公眾活動期間的封路措施，由下午2時45分起，新巴第15、X15及15B將作臨時改道，直至道路重開為止。其中X15於金鐘（西）的巴士總站，將臨時遷移至中環5號碼頭，有關路線的巴士站安排如下： X15往山頂方向，將取消於金鐘（西）的巴士總站，新設位於中環5號碼頭的臨時巴士總站、中環（天星碼頭）及中環（交易廣場）的臨時巴士站；往中環方向將取消由夏慤道近海富中心、干諾道中近怡和大廈及金鐘（西）的巴士站，新增位於干諾道中近皇后像廣場的臨時巴士站及中環5號碼頭的臨時巴士總站。 15線往山頂方向，將取消由金鐘道近金鐘站、至皇后大道東近聖約瑟小學的沿途巴士站，新增位於告士打道近香港演藝學院、及入境事務大樓的臨時巴士站；往中環方向將取消由皇后大道東近香港華仁書院、至中環畢打街的沿途巴士站，新增位於皇后大道東近伊利莎伯體育館、摩利臣山道近禮頓道、舊灣仔警署及分域街的臨時巴士站。 15B號線往山頂方向，將取消由高士威道近香港中央圖書館、至堅拿道巴士專用線的沿途巴士站，新增位於銅鑼灣道近皇仁書院及百德新街的臨時巴士站；往灣仔方向將取消由軒尼詩道、怡和街及高士威道的沿途巴士站，新增位於摩利臣山道近禮頓道、維園道近銅鑼灣避風塘及永興街的臨時巴士站。

立法會議員鄺俊宇在其facebook透露，有學生在元朗派發傳單期間，被警方帶返警署。