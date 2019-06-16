【逃犯條例】敏感時刻易牽情緒　心理學家：避免過分代入危站死者

一名男子於太古廣場危站抗議，要求政府撤回逃犯條例修訂，事隔5小時後男子攀出棚架危站，四名消防員嘗試將事主拉回不果，男子疑失足墮下地面重傷，被送院搶救後證實不治。有心理學家認為，意外發生時間敏感，較容易牽動人的情緒，建議市民避免過分代入事主，並可透過哀悼、悼念等行為抒發自己的情緒。

男子於太古廣場危站，旁邊掛上要求撤回修例標語。（王譯揚攝）

香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝表示，希望香港人明白，這次意外無人想發生，現時香港社會正為《逃犯條例》陷入爭論，他稱市民需要先冷靜下來，再了解意外的完整經過。

葉兆輝提醒市民，表達意見時注意自己安全，亦要照顧身邊的人安全。他表示，無人能代表事主，亦沒有人想過結果會這樣，甚至可能事主都沒有預計過結局這樣，社會應避免有「欠咗佢」的想法，避免用意外擴大對關注者的傷害。他又認為，現在任何事都可觸發更多戾氣，市民需要以更多智慧表達執政者的不足。他又認為社會不宜製造更多矛盾，將輿論推去另一個極端。

鄺俊宇在現場痛哭。（王譯揚攝）

臨床心理學家梁若芊則認為，意外發生時間敏感，較容易牽動人的情緒，若感到不開心亦是人之常情，但應避免過分代入事主，希望有需要的市民可冷靜下來，互相傾訴。

她建議市民先全面了解事件經過，之後可透過哀悼、悼念等行為抒發自己的情緒。她又稱，大家都是為了守護香港，而事主的意願已明確寫在橫額上，若市民認同其意願，便正面、積極爭取。

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