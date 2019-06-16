【逃犯條例】警指揮官612衝突掟磚？　網上片段顯示疑僅舉磚示意

警方將6月12日衝突定性為「暴動」，警務處處長盧偉聰解釋當日下午3時多開始，示威者向警察投擲磚頭、鐵枝、木板、鐵馬等，警務人員生命受威脅，形容示威者為「暴徒」。事後有網民圖文並茂反擊，指首先爆發衝擊的立法會示威區（俗稱「煲底」），一名白衣指揮官左手持警棍，右手舉起磚頭，質疑有警員向示威者投擲磚頭。惟從片段可見，該名白衣指揮官疑只是舉磚示意，向在場人士顯示有人向警察掟磚，他其後將磚頭掉在地上。片段亦顯示，指揮官旁一名警員頭部被磚頭扔中。

龍和道對開行人路磚頭被掘起。

警方在6月12日衝突清場行動中使用催淚彈、布袋彈等武器驅散示威者，令人質疑警方使用的武力是否恰當。警隊「一哥」盧偉聰解釋當日警方發現龍和道和夏愨道路面有磚頭被掘起，及至下午三時許大批示威者掟磚等物品，警務人員在生命受威脅的情況下，遂以適當的武力驅散人群。

事後網上流傳一名督察舉起磚頭的照片，質疑警方向示威者掟磚。不過有網民上載612遊行紀錄，包括當日在立法會示威區警方與示威者對峙衝突的片段，片中可見該名白衣指揮官疑舉磚示意，徐徐地從後方撿起一塊磚頭，然後舉至頭部高度，稍作揮動，向在場人士顯示有人向警察掟磚，舉起時間達6秒，該片段隨即中斷。片段亦顯示，指揮官旁右手邊一名警員頭部被磚頭扔中，發出「呀」聲。

網上亦有另一條片段，可見該名白衣指揮官疑舉起磚頭後，以警棍指向磚頭，向示威者展示，然後再將磚頭掉在地上。