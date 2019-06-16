【逃犯條例】遊行路線未見防暴裝備　軒尼詩道近灣仔警力加強

政府宣佈暫緩修訂《逃犯條例》，民間人權陣線如期在今午（16日）舉行反修例遊行。過去多日示威者與警方金鐘立法會外爆發衝突，為應付大量市民上街及發生突發事件，警方出動大量警力維持秩序，惟暫未見有重型裝備。 據了解，警方在今日遊行維持秩序時會採取低調的態度，亦有告知前線同事，或會成為市民指罵對象，應盡量忍讓。

維園部份出入口已經以鐵馬封閉，在高士威道東行行人路，已有一個相信屬於警方的流動高台，同時亦有工人在維園外搬動鐵馬。（梁銘康攝）

民陣發起6月16日遊行，遊行隊伍只能沿遊行路線西行全線，及怡和街、軒尼詩道及金鐘道的東、西行電車路前進。遊行路線旁的東行車路將用作緊急車輛通道及予其他道路使用者使用。

早上約11時30分，香港01記者沿軒尼斯道往維園方向巡視，暫時未見有警員準備封路，但由軍器廠街到高士威道，全線已經擺放雪糕筒分隔東西行車線。至於維園內外仍未見警方在場，只見在高士威道及糖街交界有一輛警察小巴，並已經裝上防暴網。而維園部份出入口已經以鐵馬封閉，在高士威道東行行人路，已有一個相信屬於警方的流動高台，同時亦有工人在維園外搬動鐵馬，放置在未有路邊圍欄的地方然後用索帶索緊。

中午時份，軒尼斯道近灣仔一帶警力開始加強，特別在菲林明道及盧押道一帶，分別有五至六個交通警、約十個軍裝警員，亦有已安裝防暴網的衝鋒隊警車停泊在灣仔電腦城對開。據觀察，暫時在灣仔一帶的警員身上未有配備任何防暴裝備。

曾經擺放大量鐵馬的龍和道及立法會示威區，所有鐵馬已經被搬走，改為放置在仍然關閉的政府總部東翼前地內。（梁銘康攝） 過去兩次主要爆發衝突金鐘立法會對開，警力比過去兩日明顯減少。6月12日的衝突過後，警方一度將添馬道、添華道及立法會一帶全部封鎖，並設置防線，由全副武裝的防暴警察駐守，又派大批衝鋒隊及俗稱「速龍」的特別戰術小隊巡邏。但在今天中午，附近一帶已經全面解封，在立法會一帶並無警員駐守或巡邏，只見有多部隸屬機動部隊的小巴停泊在添美道及立法會停車場內。而曾經擺放大量鐵馬的龍和道及立法會示威區，所有鐵馬已經被搬走，改為放置在仍然關閉的政府總部東翼前地內。

所有鐵馬已經被搬走，改為放置在仍然關閉的政府總部東翼前地內。（梁銘康攝）

至接近下午一時，有一批軍裝警員及穿著黑色背心的便衣警員在添美道附近出現，相信正準備執勤，全部警員身上暫未見有防暴裝備，只有部份便衣警身上有索帶手扣。同時，有兩部隸屬特別支援隊的救護車及一輛消防車駛入立法會停車場了解情況，及後駛走。

銅鑼灣崇光百貨外

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遊行隊伍只能沿軒尼詩道西行向立法會，警方放置雪糕筒分隔東西行線。中午12時半，sogo崇光百貨附近一帶明顯增加警力，至少七、八十名警員巡邏及駐守，位置包括於遊行路線沿路位置，另外，民主黨、公民黨、社民連等已於上址擺設街站，設有不同物資如水等等；民主黨街站又擺有白色鮮花，相信作悼念昨日墮樓死者用。銅鑼灣崇光百貨前放置大量鐵馬

另外，警員以七至八人作一組巡邏或駐守，每組約有一名女警，現場亦有警車在場。港鐵E出口開始實施人潮管制，分開進站及出站人流作疏導，附近亦已有不少身穿黑衣市民聚集。另外，銅鑼灣E出口人潮眾多，不少市民手持鮮花前往維園方向。