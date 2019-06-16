【逃犯條例】連儂牆燭光悼念墮斃男　遊行人龍傳遞白花致意

反修例人士梁凌杰昨晚在太古廣場墮樓身亡，不少市民悲痛不已，並發起在太古廣場及金鐘連儂牆的悼念活動。晚上7時許，在連儂牆的牆身有人掛起梁凌杰身穿黃衣在太古廣場天台位置危站抗議的照片，照片兩側寫有「憂民報國豪風垂萬代」及「取義成仁正氣照千秋」的對聯，大批遊行人士獻上白花，有人在場燒衣拜祭。遊行人士每隔15分鐘便向照片三鞠躬，然後再向太古廣場方向三鞠躬。

學生：喚起市民關注事件

有中四女同學在場悼念，認為事件可惜，該名反修例人士為逃犯條例而犧牲生命，他的生命喚起市民對事件的關注，並批評警方至今不明白市民「上街」抗爭的用意。由於該處聚集的人潮眾多，有人呼籲遊行人士朝連儂牆樓梯一直向上行。

連儂牆有悼念活動，市民向死者生前站在太古廣場天台的照片鞠躬。(余睿菁攝)

太古廣場遊行人龍傳白花致意

另一邊廂於太古廣場對開金鐘道，晚上亦有陸續途經的遊行人士，帶同白花前來，向昨日於太古廣場危站反修例墮斃的35歲男子致意。市民手持白花，排隊放置於意外發生現場悼念死者，過程平靜有序，而不少人因被擠於遊行人龍內未能上前，因而改以「人傳人」的方式，將鮮花傳遞至太古廣場路旁。

市民高舉手上白花，傳遞到太古廣場路旁。（陳浩然攝）