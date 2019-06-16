【逃犯條例】入夜警力未見加強　警員雙手抱胸　靜觀民眾唱聖歌

反修例大遊行由下午2時半開始出發，至晚上10時龍尾只到灣仔循道衛理，大批遊行人士到達金鐘政總及立法會後未有離開，並佔用夏慤道、龍和道、添美道、添華道等馬路。晚上近11時，添華道一帶，大批民眾包圍政總及特首辦事處，部分人戴有頭盔及口罩，亦有聖詩班到場，圍欄內有多名警員駐守，他們穿戴手套，手持盾牌，有便衣警員懷疑在警車後方向軍裝警員進行簡報，未知是否有下一步行動。

而晚上近10時，有民眾隔著圍欄高呼「放人」，更有人一度企圖衝進，白衣警曾取出細胡椒噴霧戒備，但最終沒有使用。其間，有警員取出細盾牌等裝備佈陣。政總外圍不斷有示威者隔著圍欄辱罵政總內的警員，警員未有回應，並走至警車後方，未有行動。早前政總曾有警員持長盾牌走動，引起一陣哄動。

同一時間，大批遊行人士在立法會示威區坐下，並高唱聖歌《sing hallelujah to the lord》，有人高舉「耶穌喺度」的標語。有警員在封鎖區內戒備，雙手抱胸，未見配備防暴裝備。

晚上9時許，謝斐道及分域街一帶，警方已設防線，但駱克道向軍器廠街方向仍有大批市民高叫撤回，不時傳來噓聲。警總的防線，PTU警員已換成軍裝警員，多部警車駛離警總，而軍裝警身上無配備大支裝胡椒噴霧。

有警員在政總內走動，部分警員身上攜有頭盔、警棍等裝備。(陳浩然攝)

立法會示威區有大批遊行人士聚集及唱聖歌。(余睿菁攝)

據了解，警務處行動處處長蕭澤頤向同袍發內部通知，指因應修訂案暫緩，遊行人士或會將目標轉移到警員上，提醒前線同事維持3至4人巡邏，如遭挑釁上級需到場協助。另外據悉警方於維持秩序時會採取低調的態度，並告知前線同事或會成為市民指罵對象，應盡量忍讓。

民眾隔著特首辦事處的圍欄向內大叫口號。(賴雯心攝)