【逃犯條例】警公布33.8萬人遊行　消息﹕主要點算經軍器廠街人數

特首林鄭月娥前日宣布暫緩《逃犯條例》修訂，但未能平息市民怨氣，民陣昨再發起大遊行要求撤回修例，由下午2時至晚上11時遊行隊伍一直朝政總前進。民陣宣布有接近200萬人參與遊行，警方則在晚上十一時半表示，經原定路線高峰期有33萬8千人參加。

不過，有資深警官透露，警方發放的人數點算，方法是按原定遊行路線作統計，而主要作點算人數的地點在軍器廠街，由於今次遊行有不少市民在原訂路線以外出發或經過，而沒有經過軍器廠街，因此，實際的遊行人數，是33.8萬以上。

對比616、69兩日遊行 人數明顯增加

今次遊行對比6月9日民陣宣稱的103萬人，人數明顯增加。民陣昨午宣佈遊行提早約20分鐘、下午2時40分許出發。

616遊行甫開始不久，至下午約3時，警方原定安排西行全線，以及怡和街、軒尼詩道及金鐘道的東西行電車路供遊行，但已即時將銅鑼灣SOGO對出的東西行線全開。其後，遊行人士更佔用駱克道、謝斐道、告士打道等馬路；而6月9日遊行當日，警方於下午約5時才全開東西行線，遊行人士亦只佔用了駱克道。

而616遊行至晚上約11時，警方將遊行龍尾推進至灣仔警察總部對出金鐘道後，未有再前進，在場只有少量警員駐守；對比6月9日的晚上10時半，龍尾已到達政總。

有警員指出，警方經原定路線點算人數，主要點算地點為軍器廠街。（王譯揚攝）