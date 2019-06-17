【逃犯條例】大批遊行人士留守政總外　葉建源：以港人為榮！

特首林鄭月娥以「只緩不撤」回應修訂《逃犯條例》的爭議，未能平息民怨，大批市民響應民陣再發起的「6.16遊行」，堅持要撤回修例草案，民陣表示人數破紀錄高達近200萬人上街，警方則指最高峰時，經原定遊行路數只有33.8萬人。

踏入周一（17日）凌晨，仍有大批示威者貫徹「不撤不散」的宗旨，包圍龍和道、夏愨道立法會、政府總部及特首辦對開，情緒高漲，一度有人在政總側門對開添華道叫囂，警員戴上頭盔，持圓盾及警棍戒備，幸雙方大致平靜；連儂牆對開亦繼續有大批示威者聚集，排起長長燭光路，悼念昨日在太古廣場墮斃的反修例示威男子。

● 葉建源：以港人為榮

凌晨約零時半，立法會議員林卓廷、尹兆堅及葉建源，先後於政總門外向市民發言，葉建源稱「以港人為榮」，數以百計圍觀和應，期間有示威者激動高呼「而家死咗人，一定會繼續抗爭落去！」

尹兆堅希望，市民今晚不流血、不受傷、不被捕，他指林鄭讓步仍不足夠，必須撤回惡法，並取消定性「6.12」為暴動的說法及問責下台；他續稱，林鄭昨日仍認為警方執法合情合理，故此仗仍未勝岀，今日（17日）將會跟林鄭「攤牌」。

林卓廷則呼籲市民，今晚毋須衝入特首辦，盼和平抗爭。但發言期間，一名懷疑醉漢突然闖入，並向林卓廷做岀不文手勢，企圖阻礙發言，及後被大批市民圍著獻唱聖詩Sing Hallelujah to the Lord，聲稱要「淨化」他。