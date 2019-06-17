【逃犯條例】警早上帶談判專家呼籲離開　數百示威者攔路對峙

修訂《逃犯條例》草案的爭議，接連觸發大型示威及衝突，過去一周的動盪更震憾社會各界，特首林鄭月娥「只緩不撤」的回應，令數十萬以至百萬計的市民，堅持「6.16」再度上街。民陣表示，遊行人數破紀錄高達近200萬人，警方則指最高峰時，經原定遊行路線遊行有33.8萬人。

遊行完結後，大批示威者仍留守政總對開，部分人佔據龍和道與夏愨道等主要道路，並將附近地盤的水馬搬至龍和道等馬路，築起防線。但凌晨2時許開始，聚集人士開始減少。警察公共關係科余鎧均高級警司，今早約6時44分會見傳媒時指，會帶同談判專家呼籲示威人士離開，但強調不是清場，示威者可於行人路繼續留守。

約7時左右，約150名警員聯同談判專家，由夏愨道12號美國銀行中心對開，沿路呼籲示威者離開，立法會議員楊岳橋、立法會議員兼人民力量主席陳志全等，與300多名示威者攔路抗議，他們戴上頭盔口睪、部分人手持「不撤不散」的標語示威，香港社會工作者總工會則開咪向警方廣播，希望警方不要誤導市民，並希望政府回應訴求。

目前雙方在夏愨道上對峙，暫未見有衝突發生；據悉示威者分批行事，部分人前往灣仔警察總部抗議。消息稱，如示威者不肯離開，警方或會以抬人方式，將示威者抬離馬路。