【逃犯條例】武力清場成趨勢　DSE學生和平靜坐：唔畀警方有藉口

撤回修訂《逃犯條例》、反對6.12暴動定義、停止檢控示威者、特首林鄭月娥下台，為6月16日遊行主要訴求。民陣宣佈遊行人數近200萬，林鄭以新聞稿回應遊行向市民致歉，惟通宵留守的年輕人不接受林鄭未有正面回應遊行訴求。縱然警方以武力清場已成趨勢，年輕人堅持和平解決問題：「唔好等警方有藉口（武力清場）。」

大批遊行人士通宵留守，被警方勸喻離開。（羅國輝攝）

如果你和平嘅話，起碼警察唔會有一個藉口，話你哋係暴動所以我哋要去驅趕佢哋或者點樣。起碼唔會畀個藉口佢哋（武力清場）。 留守政府總部外周同學

6.16遊行不乏年輕人面孔，包括DSE學生17歲周同學。周同學連日參與社會運動，本身為基督徒的他在教會敬拜祈禱後到政府總部外靜坐。對於特首林鄭月娥就遊行所作的回應，他指市民表達的訴求好清晰，不滿特首「拖字訣」，有如挑釁香港市民，遊行人士普遍不接受林鄭回應。

周同學自認是「典型和理非非（和平、理性、非暴力、非粗口支持者）」，在社會運動中會參與靜坐。被問到會否擔心警方動用催淚彈清場，他直言「呢個會係一個趨勢。」但相信只要繼續「和理非非」，警方則無以武力清場的理由，而目前堵路警方也不會以武力鎮壓，不知往後形勢如何。

與周同學一齊留守的19歲陳同學表示見到社會動盪「個心唔舒服」，不滿政府忽視市民訴求。20歲歐同學對和平集會103萬人、200萬人上街都未能撤回修例感到無奈，不知下一步行動如何。