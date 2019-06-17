【逃犯條例】一哥對6.12「暴動」定性轉口風：沒暴力行為不用擔心

警務處處長盧偉聰晚上會見傳媒表示，6.12當日形容事件為暴動，坊間有不同意見。他解釋，當日所指，是某些人的行為涉干犯暴動罪，如沒參加暴力行為的人士，不用擔心，當日表示拘11人，只有五名涉暴動有關。此外，警方當日在周邊地方，拘捕17人涉其他罪，包括未能出示身份證明文件等。當日三時半，有人以暴力衝擊警方防線，包括用磚頭、鐵支、鐵馬，說這是暴動，因有些人使用了暴力行為。如在場沒使用暴力人士，不用擔心。當時或說得不清楚，立法會有人用暴力衝擊，「我並無為（話）全個事件係暴動」。

《逃犯條例》修訂草案過去兩周爭議不絕，69、612、616三日中，市民上街遊行、集會，警民之間曾爆發衝突，警務處處長盧偉聰在612衝突當日，以英文形容事件是「騷亂」，示威者是「暴徒」，而翌日再見傳媒時，他再次指事件是「暴動」，並形容警方使用武力之行為是適當，引起不少人不滿。而昨日6月16日的遊行中，有接近200萬人上街，要求撤回草案、平反「暴動」定性、林鄭道歉下台、釋放所有被捕人士。至今日（17日）晚上9時15分，警務處處長盧偉聰在灣仔警察總部會見傳媒。

盧偉聰表示，當日形容事件為暴動，坊間有不同意見。他解釋，當日所指，是某些人的行為涉干犯暴動罪，如沒參加暴力行為的人士，不用擔心，當日表示拘15人，只有五名涉暴動有關。此外，警方當日在周邊地方，拘捕17人涉及其他罪行，包括未能出示身份證明文件、遊蕩、懷疑藏有工具作不法用途等。

當日下午3時半，有人以暴力衝擊警方防線，以鐵枝、磚頭、鐵馬或其他硬物。警方形容事件為「暴動」，因為有人當時在現場使用暴力行為，不等於所有參與、而沒有使用武力的人，不用擔心會干犯「暴動」罪。他重申，並沒有指整個事件是「暴動」，警方不是指當日公眾活動是暴動，而是指有些人干犯暴動罪，大部分人是和平示威者，他們不用擔心干犯暴動罪。

有記者提問，當日有消息傳出會有示威者衝擊，而當時下午3時，立法會門外只有30名警員排成兩排戒備，警方是否刻意收手吸引示威者衝擊。盧指不認同記者說法，他指警方每一次部署都會根據之前的風險評估，但臨場有很多變化，但當日上午8時，有數萬人突然由四方八面出現，佔據多條馬路，警方只可以盡力部署警員在立法會做防守，而警方由上午8時至下午3時沒有任何行動，只希望示威者不要衝入立會，「你話用薄弱人手吸引示威者衝擊，我唔係好同意，如果和平又點會衝擊呢？」至於有記者問警方在3時前撤走添華道、立法會示威區警力的原因，盧指警方有調配人手，警方如果有預先的情報收到有人會衝擊，固然會加強人手，但他不記得有這樣的事。

至於當時警方在衝突事件中使用的武力是否恰當，盧表示，警方在武力使用有嚴格指引及嚴謹訓練。警方在確認與示威者有安全距離，認為暴動停止後，警方亦會停止使用武力。而使用哪種程度的武力及武器，視乎當時指揮官就現場情況的專業判斷。他指警隊由他統領，雖然現場是由指揮官根據現場情況作決定，但警隊事無大小的事務都由他負責。當時大部分示威者是和平，但一小部分示威者衝擊警隊防線，警方有需要用適當武力制止暴動及驅趕示威者。

警方有事後檢討行動細節，有何改善地方，任何人對警方不滿，警方有既定投訴機制，有警察投訴科接受投訴。目前警方已接獲有34個投訴警察個案，部分有關警方武力使用，警方會作出公平、公正調查，然後會交予獨立監警會審核報告。如果市民認為警員做得不好，盡快向警察投訴科提供資料，警方會作出跟進。

至於警方疑在醫院內拘捕受傷的示威者，他指若醫院的警員發現有證據顯示有人涉及罪行，會通知探員跟進事件。至於警方是否登入醫管局取得病人資料，他指警崗設有電腦，與醫管局系統沒有連接，有關醫管局系統問題要查詢醫管局。

民陣回應﹕612示威者中沒有一個暴徒

民間人權陣線就盧偉聰的發言作出回應，重申6月12號的示威者當中，沒有一個是暴徒，所有示威者都是愛香港的人。民陣批評盧偉聰意圖將示威者分化為「暴動的五人」以及「其他示威者」，民陣絕對不接受。而這說法卑沒有撤回將示威視為暴動的定性，完全沒有回應市民的訴求。而示威者的反抗，完全是無能及傲慢的政府官逼民反，政府須負上最大責任。對於盧偉聰沒有回應警方使用過度武力，包括對民陣示威區使用催淚彈、對和平示威者使用橡膠子彈、毆打和平示威者、攻擊媒體以及急救站、殺人佈陣等等，感到憤怒，也呼籲署長對此作出交代。民陣要求盧偉聰必須問責辭職。

民陣亦再次重申訴求，不要檢控示威者；反對定性暴動；追究開槍責任；撤回送中惡法；林鄭下台。