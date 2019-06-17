【逃犯條例】警員親友遭起底　私隱署接60投訴查詢　警設舉報熱線

修訂《逃犯條例》草案觸發連串示威行動，其間警方被質疑使用過度武力，近日有警員及其親友遭「起底」，私隱專員公署至今（17日）接獲60宗相關投訴及查詢；警方就此設立舉報網絡欺凌警務人員熱線，供警員向網罪科舉報，警方提醒市民大部分針對現實世界的法例均適用於互聯網世界，因此切勿以身試法。

私隱署接60宗投訴及查詢

對於警員及其親友遭「起底」，個人資料被公開於網上，香港個人資料私隱專員黃繼兒表示，截至今日下午3時正，私隱專員公署共接獲60宗相關投訴和查詢，已主動聯絡相關網上社交平台及討論區的營運商，要求營運商聯絡有關網民，要求他們立即移除及停止上載該等內容或帖文，並已聯同包括警方的其他執法機構作出跟進。

私隱專員：言論自由非絕對​權利

黃繼兒重申，言論自由、自由流通的信息和個人資料私隱保障等非絕對的權利，是受法定的制約，其他人的聲譽和私隱、公共秩序和國家安全為重要考慮，任何人在社交平台上登載他人的個人資料，必須考慮收集相關資料的手法是否合法和公平，若收集及披露個人資料以達欺凌、具煽動性和恫嚇的不法目的，肯定不屬合法。

警設24小時舉報熱線

警方刑事總部於上周五發出的內部電郵外流，內容指設立24小時的「舉報網絡欺凌警務人員」熱線，警員如發現遭「起底」，可致電向電網安全及科技罪案調查科舉報。

警：大部分法例適用於互聯網 市民切勿以身試法

警方發言人回應香港01查詢時，未有回應網罪科接獲的舉報數字，僅稱警方發現有個別警務人員及其家人的個人資料在未經同意下被人於網絡上公布，遂提供相關熱線以向他們提供適切的協助。警方提醒市民互聯網的世界並不是無法可依，大部分針對現實世界的法例均適用於互聯網世界，因此切勿以身試法。