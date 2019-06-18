【選民登記】網上瘋傳換新身份證　選民資格消失　拆解申請表疑團

區議會選舉將於今年11月24日舉行，未登記成選民的市民可於7月2日或之前登記成選民。近日網上及 WhatsApp 瘋傳一則消息，稱有選民於申請表中填了繼續做選民，但被取消選民資格。惟翻查資料，新智能身分證申請表格中，並沒有一項內容是供申請人選擇是否繼續做選民，只有一部分供已登記為選民的申請人填寫，稱會將收集到的資料轉交選舉事務處，作修訂選民登記冊的用途。有選民因搬了家，在換新身份證時向入境事務處填了新住址，之後收到選舉事務處來信跟進。

近日網上及whatsapp 瘋傳一則消息，稱有選民於申請表中填了繼續做選民，但被取消選民資格。 全民更換新智能身份證於去年底展開，目前已有兩批市民完成換證，第三批換證人士為於1966年或1967年出生的香港居民，可於6月3日起至7月26日換證。網上流傳一則消息稱，有人近日換了新智能身分證，並於申請表中填繼續做選民，但入境處竟沒有將資料交給選舉事務處，導致數十萬人失去選民資格。

翻查資料，新智能身份證申請表格中，並沒有一項內容是供申請人選擇是否繼續做選民。根據入境處資料，申請人換證時需填寫申請表格，要填寫的個人資料包括姓名、出生日期、住址等，而申請表丙部是供已登記為選民的申請人填寫，內容為「本人是已登記的選民，我明白本申請書內所填的個人資料將會轉交選舉事務處，作修訂選民登記冊的用途」。

據了解，若申請人剔了該部分，入境處會將資料轉交選舉事務處，而選舉事務處會核對申請人於新智能身分證申請表格上所填的資料是否與當初登記選民時所填的資料一樣，如有否轉了地址，而未通知選舉事務處。若申請人已是登記選民，而又沒有剔到丙部，資料則不會被轉移。

根據入境處資料，申請人換證時需填寫申請表格，申請表丙部是供已登記為選民的申請人填寫，內容為「本人是已登記的選民，我明白本申請書內所填的個人資料將會轉交選舉事務處，作修訂選民登記冊的用途」。

據了解目前已有60萬人完成換證。有首批換新智能身分證的市民表示，他於換身分證的申請表格上所填的住址是新住址，與當初登記選民時的地址不同，他在身分證申請表格上剔了丙部，即「本人是已登記的選民，我明白本申請書內所填的個人資料將會轉交選舉事務處，作修訂選民登記冊的用途」。他上網查詢選民登記資料時，發現選舉事務處稱，「已向你發出查核信件，要求你確認你的登記住址。」顯示選舉事務處若發現資料與2018年正式選民登記冊不同，會向選民進行核實。

有首批換證的市民因換了新地址，選舉事務處稱，「已向你發出查核信件，要求你確認你的登記住址。」

根據選舉事務處網頁資料，未登記做選民的合資格香港永久性居民可於7月2日或之前登記。而已登記做選民的市民，若需要更改登記資料，則需於6月2日或之前申請更改，有關資料才會被包括在2019年正式選民登記冊內。若在該限期後始遞交更改登記住址申請，選民將會按照其舊有住址，即2018年正式選民登記冊上的登記住址，獲編配選區及投票站。