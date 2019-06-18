【夫婦墮樓】馬鞍山錦泰苑夫婦墮樓亡　警列謀殺及自殺案

今日（18日）下午5時27分，馬鞍山寧泰路33號錦泰苑錦麗閣有人由高處墮下，男保安報案指一名男子墮樓，其後發現為一男一女，兩人由救護員證實當場死亡。警方大範圍封鎖現場，沙田警區重案組人員接手調查。據悉，警方相信夫婦二人先後墮樓，根據保安員報案指發現一男子墮樓，相信男先跳女隨後。

據悉，死者夫婦分別為姓劉61歲丈夫及同姓59歲妻子，丈夫無業，妻子為家庭主婦。據悉，男戶主5年前患上情緒病，曾經因找不到工作呑30粒安眼藥尋死，幸被妻子發現救回一命。兩夫婦結婚多年及育有四名子女，其中兩子女已長大投身社會，部分子女讀大學，家境不俗。夫婦與其餘兩名子女同住錦泰苑錦麗閣高層一單位。

事發時家中無其他人，兩人由廚房位置墮下。案發後，單位大門反鎖，要消防破門。據悉，警方經初步調查後，在現場發現有多罐啤酒，懷疑有人曾飲酒，現場則未有檢獲遺書，暫時證據顯示兩人有經濟困難或病痛記錄。重案組人員經深入調查後，至晚上11時許將案件列作謀殺及自殺案處理。

警方大範圍封鎖現場。(王譯揚攝)

香港過往亦曾發生夫婦或情侶墮樓

今年4月29日，一名73歲姓潘男子及一名50歲姓甘女子從西營盤干諾道西一大廈天台墮下亡，男死者有多種病痛，女死者則患有末期癌症，兩人為情侶關係。男死者與前妻育有一名現年25歲有智力障礙兒子，而女死者與其前夫則有一名13歲就讀中二兒子。

2017年9月，油麻地「御金．國峯」一對分別30及29歲的公務員夫婦被發現各自倒斃於兩個毗鄰單位的平台，兩人事前疑情變分居，有人以刀刺妻子多刀後，將她推落樓後再自行躍下。

2014年3月，黃大仙橫頭磡邨宏富樓一對分別49歲及41歲的同居情侶，因感情問題爭執，並在十八樓走廊爭執，兩人一同墮樓身亡。

2010年5月，天平邨一對15歲情侶各有心事，互訴心聲，突情緒激動，在天喜樓34樓梯間圍欄相擁墮樓亡。

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