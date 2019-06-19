【逃犯條例】網民預告周五或行動升級　急救站義工：擔心都要出嚟

反對修訂《逃犯修例》的市民與警方6月12日發生流血衝突剛逾一星期，又有網民在網上向政府發「最後通牒」，假如政府於明日（20日）下午5時前拒絕回應，會於周五將行動「升級」，並獲學聯及大學學生會支持。有在金鐘一帶設立急救站的義工指會基於人道立場，堅守政治中立為他人提供幫助；亦有義工認為應用其他方法「升級」，堅持「不撤不散」。他們異口同聲均指並不怕會再受警方武力對待，會在抗爭者身後支持他們。

義工：唔會偏幫任何一面

位於添馬公園近餐廳位置的急救站現時為金鐘一帶的「大站」，有大量急救物資，亦有義工長期留守。有義工指，急救義工是基於人道理由為其他人提供幫助，會保持政治中立，「唔會偏幫任何一面」，目前亦有足夠人手及物資，可應付萬一「行動升級」再次帶來的大規模警民衝突。急救義工又指，現時警方已經知道義工在添馬公園有一個基於人道立場而設立的急救站，「唔會打擾到我哋作為人道立場幫手」。

相信警方不會隨意襲擊

612衝突當天，警方向一個已經明顯標示為「急救站」的帳篷發射催淚彈，對於會否擔心警方會重施故技，他指「出得嚟幫手就預咗會有咁嘅風險」，並已有心理準備，但相信當局不會隨意襲擊，亦會「審時度勢」，情況危險時會考慮撤走。

有義工指已有心理準備，但相信警方不會隨意襲擊。（梁銘康攝）

認為警方「Hea住做」欲贏回民意

有另一個民間自發的救護站、不願具名及上鏡的急救義工指自己曾經歷佔領運動、旺角騷亂等群眾運動，估計「所謂『升級』，咪最多又係佔領龍和道等地」，但他認為警方內部目前「內戰緊」，互相推卸責任，前線警員會愛理不理「Hea住做」，使用懷柔政策以贏回民意。他認為下一步升級是好事，但認為應該「留力」等到七一大遊行，「嚟一劑堅啲嘅，今次200萬人，我哋行夠400萬人出嚟」。

他認為目前可能有人會認為「政府已經死晒狗喇」，再發動「勇武抗爭」或會給予政府出師有名的理據，但他和其他義工選擇堅守及支援前線抗爭者是希望發揮「獅子山精神」，讓其他香港人知道，有人由此至終堅持「不撤不退」。對於或再發生衝擊，他引用急救學理論，「無論佢真係行出去前線衝又好，唔好彩畀警察放催淚彈都好，都要救返啲傷者，我哋救得幾多就救幾多」。

前線有義工認為警員會愛理不理「Hea住做」，使用懷柔政策以贏回民意。（梁銘康攝）

「無論點擔心都要出嚟頂」

問及會否擔心為他人提供急救時遭警方襲擊，他斬釘截鐵回應，「我哋出得嚟參加抗爭，其實無得擔心與唔擔心，擔心嘅我就返屋企瞓覺、睇電視，贏咗嘅咪拍手掌」。他認為立法會議員在議會內「撐得咁辛苦」，其他人只在旁「剝花生」說不過去，所以「無論點擔心都要出嚟頂，行動最實際」，「當你食咗一次胡椒噴霧、食咗一次催淚彈，啲人會更加意識到原來佢哋真係濫用權力，當你話個個都驚嘅時候呢個香港咪政府操控，（擔心）『呢個催淚彈、胡椒噴霧打埋嚟會唔會死呀？』，之後每次你一埋嚟我就放催淚彈，政府就可以夾硬推過所有嘢」，所以毫無畏懼。此時，身旁另一名義工拋下一句 「淆底就唔好出嚟啦嘛！」

學聯以及中大、城大、教大等多個大學學生會代表指，林鄭月娥至今未有明確回應多個訴求，包括撤回修訂逃犯修例、不檢控示威者、取消定性暴動、追究警方開槍責任，要求政府在明日5時前下午回應。假如政府拒絕回應，會將行動升級，先以和平方式表達，但若當局繼續不理會，而有其他人採取衝擊行動時，他們將提供物資支援。