【夫婦墮樓】5月警方曾轉介個案予社署　死者夫婦拒接受社工協助

馬鞍山昨日發生夫婦墮樓雙亡的悲劇，警方調查後發現夫婦倆關係不和諧，不時會瑣事爭拗，但並沒有家暴紀錄。社署就事件回應指，署方社工今年5月收到警方的轉介，並曾接觸涉事的夫婦，及提供輔導服務，惟兩人其後拒絕社工的進一步協助。詎料，一個月後便發生悲劇。

案發後警方到場調查。（資料圖片）

死者夫婦居於錦麗閣多年，男死者為已退休地盤工人，女死者是家庭主婦。據了解，男死者5年前患上情緒病，曾服藥尋死，幸妻子及時發現，救回一命。豈料，昨日兩人雙雙墮樓亡，遺下四名子女。社署回應指，社署社工曾於今年5月收到警方的轉介，並曾接觸涉事的夫婦，及提供輔導服務，惟兩人其後拒絕社工的進一步協助。事件發生後，社署社工會聯絡死者家人以就其福利需要提供適切服務。

男死者5月曾企圖自殺

翻查資料，5月2日晚上8時許，女死者報警求助，指其丈夫想服食安眠藥自殺，警方到場協助，案件例作「企圖自殺」。

據了解，社署社工在接收到警方轉介過來的個案時，便會聯絡服務對象，若對方第一次便拒絕接受服務，社工會繼續嘗試跟進，若對方一再拒絕，表明不接受輔導服務，社工亦無辦法跟進。

社工無權強硬要求個案接受服務

立法會議員張超雄表示，若警方轉介的個案對自己或他人不會造成即時的危險，對方拒絕接受服務時，社工的確無權強硬要求他們接受服務。而若有證據證實個案會對自己或身邊人造成即時危險，社署社工可要求警方及消防的協助，強行介入涉事個案。張超雄稱，涉事家庭5月時一定是牽涉一些事件，警方才會將個案轉交給社署，當時除了轉交社署，若個案患有情緒病，有否都將個案通知醫管局，要求覆診，了解病人情況如何。

現場為馬鞍山錦泰苑錦麗閣。（蔡正邦攝）

華員會社工主任分會主席梁建雄稱，有了警方轉介機制後，甚少有家庭倫常案是社署接觸的個案，因大部分由警方轉介的個案，涉事家庭都願意接受社工的輔導服務。以經驗而言，一般會拒絕接受服務的家庭以中產為主，因他們傾向自己處理問題，且有一定的資源可自行向私人醫生求助。

梁建雄表示，一般社署社工收到警方的轉交時，便會首先接觸向警方報案的人士，了解情況，再按其情況提供輔導服務。惟是次涉事夫婦拒絕社工進一步的協助，梁建雄稱，社署社工也不可以強硬介入，因成年大有其自由選擇要否接受輔導服務。除非，如果服務對象為精神病患者，而他又「獲有條件釋放」，精神科醫生會要求他每個月見醫生及社工，若患者拒絕，社工則有權介入。

梁建雄又透露，若轉介的服務對象是兒童，如果家長拒絕接受輔導服務，社工仍可向學校了解情況，適當時可根據保護兒童的相關條例介入。