【逃犯條例】一哥見四警協會　四會指示威者侮辱強烈反對獨立調查

警務處處長盧偉聰今（19日）早聯同首長級高級人員與四警察協會會面。四協會發表聲明指，已向管理層表達警員身心承受異常巨大的壓力，遭受示威者侮辱及暴力衝擊，並強烈反對就投訴警察成立獨立調查委員會。盧偉聰肯定警員表現，並稱會全力維護警員在依法執行職務時應有的保障。

四警協會：警員身心壓力異常巨大 反對成立獨立調查委員會

警司協會、香港警務督協會、海外督察協會及警察隊員佐級協會，今早與盧偉聰及首長級高級人員會面，其後發現聲明表示，在會議上表達了自6月9日示威活動至今，警員的身心承受着異常巨大的壓力，其間長時間工作；遭受示威者的指罵侮辱，甚至暴力衝擊；警員及家人被「起底」，遭受不禮貌對待、網絡欺凌等，整個社會瀰漫着一種前所未有的仇警情緒。此外，近日社交媒體不斷出現不實消息及報導，藉以分化政府與警隊，離間警隊人員之間的關係，情況令人非常擔憂。

此外，四協會認為現時處理投訴警察的機制行之有效，故強烈反對成立獨立調查委員會。

四警察協會聲明。

盧偉聰：肯定同袍工作 全力維護執行職務時保障

聲明指，盧偉聰表示會全力維護警員在依法執行職務時應有的保障，並已指派一個由行動處處長率領的檢討委員會，並加入職方代表，對今次的警方行動作全面檢討，令警員免受無理的指控。

會議後，香港警察Facebook亦發表短片，指盧偉聰肯定各職級警員工作，衷心感謝其在艱難時刻盡忠職守，寄語上下一心繼續堅守崗位，不偏不倚執行職務以維持法紀。

警稱在政府總部花槽發現磚塊。（香港警察fb片段截圖）

警：政總花槽發現大量磚塊

另外，短片中最後表示，中區警署警員今日在政府總部一帶巡邏期間，在花槽發現大量磚塊，因保安理由通知工人將磚塊移走。