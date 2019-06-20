【逃犯條例】機動部隊X連加入政總戒備　預談判專家打頭陣釋善意

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六間大專學生會代表及香港專上學生聯會向特首林鄭月娥發出最後通牒，要求政府今日下午5時前回應四大訴求，否則全面升級抗爭行動，包括圍堵政府總部。為應對示威者升級行動，機動部隊因應大型事件組成的X連（第一梯隊）和新界南總區應變大隊在政府總部戒備。另一焦點地方禮賓府，由西九龍衝鋒隊、油麻地分區及尖沙咀分區警員分別駐守前後門和附近山坡。
據了解警方明日（21日）將避免引起衝突情況，會在適當時候派出談判專家釋出善意，並且盡量在使用武力前發出「涵蓋式警告」。
下午約4時45分，率領新界南總區應變大隊的外籍總警司陶輝（Rupert Dover）於特首辦內與另外兩名警員商談，其間不時以手指揮，惟發現記者拍攝即步行入內。（魯嘉裕攝）
政府總部對開添華路封閉，行人路圍起鐵馬，入內人士需要經過檢查站。（黃偉民攝）
四大訴求包括政府撤回《逃犯條例》修訂、收回6月12日「暴動」定性、撤銷被捕市民控罪，以及追究警察濫權。團體揚言包圍政府總部，對開的添華路封閉，警方行人路圍起鐵馬，入內人士需要經過檢查站。記者現場所見，大約15輛機動部隊車輛泊於政府總部內，包括隸屬大型事件組成的X連和新界南總區應變大隊的PTU車輛。新界南總區應變大隊在6月12日衝突中，在外籍總警司陶輝（Rupert Dover）率領下負責立法會大樓行動。
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西九、油尖警區禮賓府外圍巡邏
另一焦點地方禮賓府，由西九龍衝鋒隊、油麻地分區及尖沙咀分區警員分別駐守前後門和附近山坡。上亞畢厘道封閉，警方放置鐵馬劃出防線。據了解警方明日（21日）將避免引起衝突情況，會在適當時候（例如發生佔領事件後）派出談判專家釋出善意，並且盡量在使用武力前發出「涵蓋式警告」，包括舉旗示意、個別警告等。另安排部分攻擊力較大的速龍小隊處於防線較後位置。
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