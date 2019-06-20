【逃犯條例】機動部隊X連加入政總戒備　預談判專家打頭陣釋善意

六間大專學生會代表及香港專上學生聯會向特首林鄭月娥發出最後通牒，要求政府今日下午5時前回應四大訴求，否則全面升級抗爭行動，包括圍堵政府總部。為應對示威者升級行動，機動部隊因應大型事件組成的X連（第一梯隊）和新界南總區應變大隊在政府總部戒備。另一焦點地方禮賓府，由西九龍衝鋒隊、油麻地分區及尖沙咀分區警員分別駐守前後門和附近山坡。

據了解警方明日（21日）將避免引起衝突情況，會在適當時候派出談判專家釋出善意，並且盡量在使用武力前發出「涵蓋式警告」。