【悲慘女嬰】兩複雜家庭有七個小朋友　女嬰生母棄養長子

屯門一名22個月大女嬰猝死事件，揭發生前疑遭人虐待。該女嬰25歲的生母，將BB女交給一對懷疑染有毒癮的男女照顧，女嬰死亡時身上全身有不同程度、面積大小不一的瘀痕，懷疑生前曾遭虐待。據了解，女嬰是生母的第四胎，生父則因有刑事案件正等候審理，生母其餘的三名子女在寄養家庭。社署表示，女嬰生母早前要求放棄其長子的撫養權，因此正跟進長子的個案，而涉案女嬰則並非社署跟進個案。

保母育有三名女兒

不幸過世的女嬰，被25歲姓張母親交託給一名34歲姓柯的女子及其同居32歲姓蕭的男朋友照顧。女嬰便與柯女、蕭姓男子及柯女的三名分別為8歲長女、3歲次女及5個月女的細女，居於元朗新生村一個200呎的鐵皮屋，其後生母一直沒有探望女嬰，亦沒有支付女嬰的生活費。警方指，女嬰平時睡在單位內一張放在地上的小沙發床。柯女三名女兒身上沒有表面傷痕，現時正於屯門醫院檢查。

鐵皮屋陳置簡陋，屋外有不少兒童玩具包括滑板車、遙控車，亦有至少三部嬰兒車。（林振華攝）

曾有學校職員上門家訪

根據記者現場觀察，鐵皮屋陳置簡陋，屋外有不少兒童玩具包括滑板車、遙控車，亦有至少三部嬰兒車。村長稱，涉事家庭並非原居民，因此不認識該家庭。附近村民則稱，曾看過姓柯女子抱著一名女嬰在村公所休息，但不認識對方，亦有村民稱，該對男女疑似有不良嗜好，因此沒有村民接近該對男女，但曾看過屋內有小朋友沒有上學，有學校職員上門家訪。

生母放棄女嬰哥哥撫養權

社署表示，涉事女嬰生母的家庭為NGO綜合家庭服務中心的跟進個案，由於涉事其母親於早前要求放棄其長子的撫養權，故綜合家庭服務中心將其長子的福利安排事宜轉介給社署跟進，而有關跟進工作正在進行中。事發後，該非政府機構的社工已接觸女嬰的家人，並會提供適切的協助。

據了解，女嬰為張姓女子的第四個小朋友，其餘的三名子女在寄養家庭，而女童的生父因涉及毒品罪名被提控，目前法庭正審理其案件。據了解，女嬰生前疑曾遭保母及其男友襲擊，而兩人均染有不良嗜好。警方表示，女嬰生母及柯女報稱無業，而蕭男報稱為地盤工人。

今日（20日）凌晨3時許，一名34歲姓柯女子手抱一名22個月大的女嬰往屯門醫院求醫，經急診室醫生搶救後，於凌晨3時57分證實死亡。醫護人員替女嬰搶救期間，發現她兩邊臉頰浮腫、且有瘀傷，而四肢亦有不同程度、面積大小不的瘀痕，而右邊腰間有三處約一毫子大的擦傷，醫護人員認為傷勢有可疑，於是報警處理。警方以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」將34歲姓柯女子、32歲姓蕭男子及女嬰25歲姓張生母拘捕。