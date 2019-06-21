【逃犯條例】示威者佔領夏慤道全線　政總立法會警力未提高

大專學界和網民設下死線，要求政府回應撤回修例等訴求，政府表示已作回應，希望市民明白及理解。網上流傳的行動升級時間為早上七時，升級行動包圍政府總部。上午近11時，示威者陸續佔領立法會停車場出入口、添美道，部分人將水馬、馬路雪糕筒及垃圾桶搬出夏慤道設立防線。 據了解，警方集中鎮守政總、立法會、特首辦及禮賓府四個主要角力場，放生示威者和平佔領馬路。

示威者佔領夏愨道後，交通警員指揮交通。（黃桂桂攝） 上午近11時，有示威者步出夏慤道，搬出水碼、雪糕筒、垃圾桶設立防線，旋即佔領夏慤道全線。但政府總部及立法會警力未有相應提高，未見軍裝或機動部隊警員列陣，僅得交通警在現場指揮交通。

與政府總部相連的特首辦外，只有約十人聚集，警力未有明顯加強。昨日封閉的添華道來回線全線解封，恢復行車。(黃偉民攝)

上午7時，上千名身穿黑衣的示威者陸續到達立法會示威區。與政府總部相連的特首辦外，只有約十人聚集，警力未有明顯加強。昨日下午封閉的添華道來回線，運輸署凌晨3時宣佈解封，恢復行車。警方機動部隊Z連(PTUZ)及快速應變部隊(QRF)人員，清晨在行政長官辦公室外戒備。及至上午近10時，機動部隊換班，快速應變部隊離開特首辦，機動部隊F連及G連（第一及第二訓練大隊）、東九龍總區接手在門外戒備。

特首辦外氣氛平靜

行政長官辦公室門外放置有鐵馬，約有5至6名警員把守。「性別公義委員會」數名成員，包括何式凝教授、黎明博士、陳燕遐博士等，不足5人，在添華道行政長官辦公室門外靜坐，並在門外展示一張橫額，寫道「林鄭，不准殺害年輕人」。現場氣氛平靜。

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鐵馬圍封禮賓府出入口

禮賓府門外架設大量鐵馬，但未見有示威者，暫時警力不算太多，禮賓府門外兩名警員佩戴防暴頭盔。在上亞厘畢道及下亞厘畢道一帶路邊，均設有用帳篷搭成的臨時警崗。機動部隊人員在門外配置裝備，包括胡椒水劑。現時下亞厘畢道交通正常，惟上亞厘畢道往下亞厘畢道單程路段，近禮賓府入口，因擺放了多重鐵馬，故汽車暫未能駛入。