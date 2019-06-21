【逃犯條例】三小時示威者不斷推進　癱瘓灣仔警署、入境處大樓

政府修訂《逃犯條件》觸發連場社會運動，示威者不滿港府回應採取升級行動，短短三小時由金鐘夏慤道開始，到軍器廠街警察總部，再沿金鐘道、告士打道，癱瘓灣仔稅務大樓和入境事務大樓。 示威行動令立法會會議取消，立法會大樓公眾服務暫停，另灣仔警署報案室服務暫停。被佔領的灣仔稅務大樓，大樓內員工提早下班，但亦無法從人海中離開。

短短三小時由金鐘夏慤道開始，到軍器廠街警察總部，再沿金鐘道、告士打道，癱瘓灣仔稅務大樓和入境事務大樓。 （陳欣彤攝） 佔領行動由上午11時金鐘夏慤道開始。大專學界和網民設下死線，要求政府回應撤回修例等訴求，政府表示已作回應，希望市民明白及理解。網上流傳的行動升級時間為早上7時，升級行動包圍政府總部。上午近11時，示威者陸續佔領立法會停車場出入口、添美道，部分人將水馬、馬路雪糕筒及垃圾桶搬出夏慤道設立防線。 夏慤道全線被佔領後，大批示威者轉移包圍目標，轉向包括警察總部。下午1時47分，警務處宣佈由於灣仔軍器廠街一帶道路被嚴重阻塞，灣仔警署報案室服務暫停，直至另行通知。如有緊急事故可致電999。

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運輸署宣佈因道路情況，政治總部附近的添美道來回方向全線、夏慤道來回方向全線、金鐘道灣仔方向全線、添華道來回方向全線，以及警察總部對開軍器廠街來回方向全線、中環灣仔繞道北角方向(博覽道出口)全線、中環灣仔繞道上環方向(龍和道出口)的全線受阻，呼籲市民外出前應預早計劃行程，留意電台或電視台廣播的最新交通消息，以及公共運輸服務的安排，並盡量使用非路面交通工具，而駕駛人士應避免駕車到受影響地區。駕駛人士請預先策劃駕車路線，使用替代路線和預留額外的時間，以免延誤。

大批示威者聚集稅務大樓。（黃偉民攝）

下午近2時，大批示威者應號召前往灣仔稅務大樓，大樓出入口被示威者堵塞，後來政府大樓宣佈封閉，大樓內員工提早下班，但亦無法從人海中離開。半小時後，示威者宣布癱瘓灣仔稅務大樓成功，轉而包圍入境事務大樓。入境事務大樓天橋水泄不通，大量示威者拍手高呼撤回，經過天橋入口的行人勉強能擠出大樓外天橋。

入境處表示有關有部份示威人士在灣仔入境處總部聚集的情況，目前大部分示威人士已和平散去，約仍有十餘名示威人士在入境處聚集，惟整體秩序情況良好，亦沒有造成任何破壞或影響其他市民正常辦理出入境相關服務。入境處強調尊重市民發表言論的自由，惟希望以和平理性的態度進行，並請不要影響其他市民辦理出入境相關服務的權利，特別是不少市民大眾是需要辦理一些緊急的申請服務，如申領旅行證件及辦理延期等。現時正在辦理或打算前往灣仔入境處總部辦理出入境有關申請的人士，入境處亦呼籲大家請注意個人安全，並耐心辦理有關手續，入境處人員會盡快為市民辦理相關手續。

稅務局、渠務署、環境保護署、政府產業署、商業登記署、電影、報刊及物品管理辦事處，以及通訊事務管理局等，都設有辦公室於稅務大樓內。有示威者用鐵馬在告士打道建立防線。運輸署宣佈因公眾活動，告士打道(中環方向)介乎杜老誌道及軍器廠街的全線，及花園道金鐘道方向全線封閉，干諾道中、告士打道、維園道一帶的交通繁忙，呼籲駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

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與此同時，金鐘演藝道已被示威者佔領，他們從海富對開一個工地拆鐵板，約30個人合力堵路。而對開的龍匯道早被警方封鎖，對出龍和道、中環灣仔繞道行車未有受阻。

有示威者號召前往太古廣場政府合署，數十名示威者站在門外，政府合署職員落閘，並用鐵馬阻擋通往高座的扶手電梯。約70人到高等法院示威，至4時15分左右大部分示威者搬物資離開，到太古廣場歇息。

示威者號召前往太古廣場政府合署，政府合署職員落閘，並用鐵馬阻擋通往高座的扶手電梯。（邵沛琳攝）

法官從高等法院經過人群離開。（賴雯心攝）

至於金鐘方向，示威者搬動水碼，佔領演藝道。（邵沛琳攝）