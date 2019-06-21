【逃犯條例】張超雄救警車被罵　圍稅務大樓示威者致歉「辛苦晒」

《逃犯條例》修訂引起社會極大爭議，大專學界及網民要求政府昨日（20日）下午「死線」前撤回修例並回應多項訴求，惟政府沒有回應有關訴求。今日示威者提倡「行動升級」，大批示威者包圍警察總部、稅務大樓。 稅務大樓有員工提早下班，示威者讓出通道予員工通過，其間雙手合十不停向受影響人士致歉。

示威者堵塞灣仔稅務大樓入口。（黃偉民攝） 數百名身穿黑衣的示威者響應網上呼籲，轉往灣仔稅務大樓外堵塞入口，部分人士在電梯大堂靜坐。至下午2時，稅務大樓內的職員提早放工，位於大門前的示威者讓出通道予員工通過，其間有示威者雙手合十，不停向受影響人士致歉，高呼：「早啲收工，辛苦晒」、「唔好意思，阻到大家。」亦有示威者帶備大量清水及食物到場，派發給受影響人士。

一度與受阻市民爭執 示威者解釋抗爭因由

一名在稅務大樓工作的女士表示要回大廈取回個人物品，她不滿示威者堵塞稅務大樓，「你哋（示威者）去警察總部圍咪得，我哋仲要返工」。示威者多番向女士致歉，解釋他們上街抗爭的因由。另外，有一名中年男子因無法進入稅務大樓與示威者發生爭執，示威者不斷表示「唔好意思」，解釋是政府逼他們上街，該名中年男子聽罷後坐在地上表達不滿，其後自行離開。

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警總外再次上演「分紅海」式讓路。（梁妍玲攝） 群眾「分紅海」讓路予救護車 雖然示威者堵塞警察總部外的軍器廠街道路道，當有救護車經過時，群眾都會自發性地讓路，猶如「摩西分紅海」般，一邊退開兩旁劃開一條通道，疏導車輛。

示威者讓出道路予救護車通過。（梁銘康攝）