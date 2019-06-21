【逃犯條例】拆局日間三千人圍堵阻緊急服務　警評估影響比佔中大

特首林鄭月娥宣布停止立法會大會修訂《逃犯條例》工作，並無重啟程序的時間表，但仍有不少市民「唔收貨」，民間發起昨日下午5時「最後通牒」，惟政府未有回應撤回修例等五大訴求，最終示威者今日發起「不合作運動」，圍堵灣仔警總、稅務大樓、入境處等政府機關。警方消息指，今午有二、三千人加入示威行動，影響公共及緊急服務，例如警方九九九求助服務，形容影響比2014年「佔中」為大。消息指警方暫無計劃清場，會觀察入夜後的民情變化及示威人數增長，若示威者人數增至兩萬人以上，形勢可能會更為複雜，抗爭時間可能會更長。

示威人士站滿軍器廠街行車天橋。(王譯揚攝)

示威者由上午10時50分起，佔領夏愨道，並包圍警察總部的出入口，阻止警車出入，並不斷高呼口號﹕「放人」、「香港警察，知法犯法」等。有示威者曾截停衝鋒車，阻止它駛入警察總部，車上兩名警員因車內翳悶感不適。即使立法會議員張超雄再三呼籲放走警車，卻被示威者拒絕及罵退。警方談判專家曾嘗試談判無效，最後由機動部隊人員築成人牆協助警車駛回警總。

示威者自製鐵馬陣圍封警總正門，並以雨傘等物品遮蓋警總牆上的閉路電視，更有人向牆身、地下投擲雞蛋。警方將警察總部大門關閉，以鐵鏈鎖上後門閘門，並暫停灣仔警署報案室服務。由於出入口已被堵塞，黃昏時份，有百多名文職人員被困警察總部內，另外也有正規警員未能放工，部分人經金鐘側門出口離開時，被示威者指罵﹕「黑警」、「警你老母」，雙方曾發生推撞。

示威者以雨傘遮蓋警總閉路電視。(賴雯心攝)

警方消息透露，今日下午有二、三千人加入示威行動，對公共及緊急服務構成影響，影響程度比2014年佔中為大，其中999的服務受阻，一旦發生嚴重事件或刑事案件時，未必可能即時派員處理。消息指，警方暫無計劃清場，會觀察放工後的示威人數增長及民情變化。若示威人數增加至二萬人以上時，示威者抗爭或會維持一段時間。

警方指出，因警察總部被包圍及道路被阻塞，截至晚上7時，灣仔分區共有46個999求助未能即時處理。警方需要調派其他資源跟進，灣仔分區服務因此出現延誤。警方呼籲示威人士盡快離開現場，令999求助服務得以回復正常。

部分警員經金鐘側門出口離開時，被示威者指罵﹕「黑警」、「警你老母」，雙方曾發生推撞。(盧翊銘攝)