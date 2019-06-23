【休班警救人】跳海拯救外籍婦　25歲阿恩﹕以警員身分助人感喜悅

周一（17日）下午中環中港道中區警署對開海濱位置，一名46歲外籍女子墮海，一名休班警員途經見狀，隨即跳落水中救人。當日救人的警員趙偉恩（阿恩）接受訪問表示，當時現場情況緊急，儘管海面湧起大浪，水面混濁，且沒有一個上岸點，但仍無礙他救人心切的想法，笑言「當時沒有考慮太多。」

事發於周一（17日）下午2時半，阿恩與同隊同事步行到中區警署，途中聽到有人高呼「HELP！（救命）」，一名外籍女子指向中區警署對開海濱位置，阿恩懷疑有人墮海，遂與同事上前查看，發現海中的確有一名女子載浮載沉。阿恩憶述，同行同事見狀已立即報警，其後有一位熱心市民經過，協助阿恩拉著救生圈的繩頭，阿恩便沒有考慮太多，抱著救生圈跳到水中。消防及水警相繼到場合力將女子救起。

今年25歲的趙偉恩（阿恩），加入警隊兩年，現時隸屬中區警署軍裝巡邏小隊。自幼已喜愛游泳的他，在學堂訓練時他亦主動報考拯溺課程。阿恩提到，這次是他第二次下海救人，早在大專時期，他在石澳沙灘浮台遇到有游泳人士抽筋，他便上前協助。他笑言「救到人，好開心」，有一份「救到人」的滿足感，繼而希望投考警隊協助有需要的市民。能夠以警員身分幫助有需要市民，阿恩感到份外喜悅，他亦相信每位同事遇到類似事件時，必定會伸出援手。

周一（17日）一名外籍婦人墮海昏迷，其後回復清醒。

周一（17日）下午約2時半，中環中港道中區警署對開海濱位置，一名46歲外籍女子墮海，一名休班警員途經見狀，隨即跳落水中救人，消防及水警相繼到場合力將女子救起，女子陷入昏迷。女子被送往瑪麗醫院搶救，其後回復清醒，目前沒有生命危險。警方經初步調查，相信事件無可疑，列企圖自殺。