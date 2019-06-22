【逃犯條例】警指救護車被阻未能送癌病者　救護員等廿分鐘入警總

示威者因政府未有回應撤回逃犯條例修訂等五個訴求，今日發起「不合作運動」，萬人包圍灣仔警察總部已逾12小時，軍器廠街、夏慤道一帶站滿示威者，而警總所有出入口被圍封，人車不得進出。香港警察facebook晚上稱召喚的救護車至今超過一個小時仍未能到達警察總部運送患上長期病患、癌症及其他有需要的人士。約半小時後，有救護員步行至警總，警方廿分鐘後才開閘讓救護員進入。

晚上10時50分，香港警察在官方facebook上表示救護車被阻逾一小時。（警方facebook）

警總已被圍堵逾13小時，數百名正規警員、文職人員被困警總，當中包括孕婦。晚上10時50分，香港警察在官方facebook上表示，因為警察總部的出入口正被示威者刻意阻塞，在晚上9時33分已召喚的救護車至今超過一個小時仍未能到達警察總部運送患上長期病患、癌症及其他有需要的人士。警方呼籲示威人士儘快離開現場，切勿阻礙有關道路。

至晚上11時27分，有數名救護員帶同急救用品及擔架床走入示威者人群中，眾人開路予救護員。當救護員走至警總門前，民眾大叫「開門」，促請警方開門讓救護員進入。經一輪擾攘後，至晚上11時50分，警方終開門放行，讓救護員入內，之後有傷者隨救護員步行離開警總。立法會議員林卓廷在現場向示威者指，有三輛救護車停泊於分域街，呼籲示威者在救護員將有需要人士救出後，讓路予救護員。至凌晨0時17分，救護員將警總內三名不適人士救出，三人皆為女性，當中包括孕婦及長者，其後有10多人尾隨救護員離開警總，在場人士不斷大叫「開路」。

而今日下午，亦曾有救護車駛入軍器廠街，當時示威者自發分開及讓路予救護車，救護車最終在警總對開停下。

晚上11時50分，救護員在正門外等候20分鐘後獲放行入警總。(賴南秋攝)