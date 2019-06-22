【逃犯條例】圍堵警總影響民生　警凌晨發新聞稿譴責示威者

由於政府未有回應撤回修訂《逃犯條例》等五大訴求，反修例示威者昨（21日）將行動升級，其中一項主要行動為圍堵灣仔警察總部。至周六（22日）凌晨示威者撤退，警方拆除鐵馬，被指於「6.12」大衝突當日，使用過份武力的指揮官陶輝（Rupert Dover）亦有現身，但三度未有回應《香港01》記者提問。警方則漏夜發聲明譴責示威者包圍警總，已發展到不合法、不合情理的程度，必定嚴肅跟進。

警方於示威者徹離後，立即拆除鐵馬及障礙物。（賴南秋攝）

● 陶輝現身指揮拆鐵馬 三度未回應記者提問

凌晨近3時，示威者撤退警總後，約100警力隨即拆除警總外的鐵馬及障礙物。被指於「6.12」大衝突當日過份使用武力的外籍指揮官陶輝（Rupert Dover），亦有現身指揮警員拆鐵馬陣，當日他遭批評，《香港01》記者立即向其發問對警總被圍封有何看法，他只回應「NO」，其後一度折返警總內；未幾他兩次再步出之際，記者均被另一名督察撥開咪牌，指他不會接受訪問。

● 警：已發展到不合法、不合情理的程度

而警方在凌晨4時49分發出新聞稿，譴責示威者包圍警察總部，嚴重影響警方工作及緊急服務，當中13名員工，因附近道路被阻塞而延遲送院；灣仔分區有60個999求助個案未能即時處理，電子報案中心亦需於昨晚11時起暫停。警方亦提及，以最大的容忍度讓示威者集結，但擲雞蛋、在外牆塗鴉、遮蓋閉路電視、向警員淋油、以激光照射警員等行徑，已發展到不合法、不合情理的程度，必定嚴肅跟進。

警方新聞稿全文如下：

警方譴責示威者包圍警察總部 警方對於昨日（21日）早上約10時50分開始，有示威者堵塞灣仔夏慤道、軍器廠街、告士打道一帶，再進一步包圍警察總部，予以嚴厲譴責。 示威者的行為嚴重影響警方的工作，包括警方向市民提供的緊急服務。灣仔警署報案室的服務於下午1時40分左右暫停，而灣仔分區亦有60個999求助個案未能即時處理，需要警方調派其他資源跟進。電子報案中心的跟進服務亦由於職員無法進入警察總部辦公而需於昨晚11時起暫停。 昨晚有9女4男員工身體不適，但由於警察總部附近道路被阻塞，他們被延遲送往醫院診治。 示威者包圍警察總部期間，用鐵馬及雜物堵塞警察總部出入口大閘、向警察總部擲雞蛋、在外牆塗鴉、用膠紙遮蓋設於警察總部外牆的閉路電視，示威者亦向警務人員淋油及使用激光射向警務人員的眼睛。 警方已經以最大的容忍度讓示威者在警察總部外集結，但示威者表達訴求的方式已經發展到既不合法，且不合情理的程度。對於這些違法行為，警方必定會嚴肅跟進。