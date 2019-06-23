【逃犯條例】警總13人上白車　綜合三部門數字　兩警總人員沒入院

萬人圍堵警總15小時，正規警員及文職人員被困。警方指前晚9時33分，因警總內有傷病者而召救護車服務，批評示威者堵塞道路，令傷病者凌晨才上救護車及送院。然而，網上群組「HA secrets」指有警總員工由救護車送抵醫院後，沒登記求診便離開，質疑有人當救護車是「的士」，濫用救護服務。香港01比較警務處、消防處及醫管局各時段的「送院」及「入院」數字，相信至少兩名警總員工由救護車送抵醫院後，未有登記入院。

昨凌晨由救護員陪同下離開警總送院的人士共9女3女，當中包括老人家、孕婦。(賴南秋攝)

網上群組「HA secrets」有人發文指，昨日凌晨時間有五名由警察總部送至律敦治醫院急症室的患者中，有市民目擊其中三人沒有登記求診便自行離開，整晚沒有返回急症室求診，發文者批評為何有人「當救護車係的士，濫用救護車」。

綜合各部門數字 疑有兩警總人員沒入院

綜合警務處、消防處、醫管局等數字，就港島區大型群眾活動，由前日中午12時至昨晨11時，公立醫院合共接收12名患者，包括一名在前日中午12時50分入院的香港01攝影記者。而前晚9時43分，消防處接獲警總緊急救護服務召喚，五輛救護車先後到場，將15人送院，其中13人是警總員工。因而晚上最多只有11人入院，換言之，懷疑最少有兩名警總員工登上救護車被送院，但沒有登記入院。

前晚至昨凌晨萬人圍堵警總，警方指警總有員工身體不適而召救護車服務，惟被示威者堵塞道路，令救護車服務受阻。(王譯揚攝)

消防﹕15人登救護車送院

消防處表示，前晚9時43分接獲警察總部求助，先後調派五輛救護車前往警總處理緊急救護服務召喚。該五輛救護車合共將15名傷病者分送瑪麗醫院及律敦治醫院。當救護車抵達醫院後，救護員將15名傷病者交予院方，並沒有傷病者中途離開救護車。至於傷病者有無登記入院則要向醫管局查詢。

警方﹕13名警總員工送院

而警方就示威者包圍警察總部一事表示，前晚有9女4男員工（共13人）身體不適，但由於警察總部附近道路被阻塞，他們被延遲送往醫院診治。即15名登上救護車及被送院的人士中，有13人是警總員工，另外兩人身份未明。

扣除攝記 11人登記入院

醫院管理局則回覆指，就港島區的大型群眾活動，由前日（21日）中午12時至昨日（22日）上午11時，有9女3男（共12人）曾被送往瑪麗醫院及律敦治醫院，年齡介乎27至68歲。所有人已經出院。公立醫院並無對未登記求診人士作出記錄。根據香港01內部紀錄，本網的攝影記者在中午約12時50分因上述活動而入院，即撇除本網攝影記者，有11人因上述活動入院。

前日下午時份，有救護車前往警總協助，當時示威者分紅海讓路。(梁銘康攝／資料圖片)

救護員：救護車服務向來猶如的士

對於網民批評有人濫用救護車服務，一名救護員指救護車服務向來猶如的士，「同的士一樣，不過我哋唔使錢」，有需要人士召喚救護車服務後，可以自行決定是否要前往醫院求診，若他要求中途下車，救護員亦不會拒絕，並會在安全情況下讓他下車，而毋須登記任何資料，「救護車到現場，接觸過病人，有需要就去醫院，冇需要就簽張表格，唔想簽都唔會逼。」至於是否警總有人有特權，使用救護車服務卻不求診，該名救護員稱﹕「普通市民都一樣，冇話濫用唔濫用。」