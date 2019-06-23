【逃犯條例】警總被圍被指無現身　盧偉聰發內部公告：一直留守

周五（21日）有示威者響應號召包圍警察總部，使在該處上班的警務人員無法下班，至凌晨時分才陸續散去。其間警隊派出談判專家、公共關係科高級警司出面勸喻示威者散去不果，亦有警隊高層拍片，在內部發放為前線同袍打氣，惟「一哥」盧偉聰一直未有出面回應事件，至昨日（22日）才向警隊發出公告，指自己在警總被包圍當日，指示沒有參與行動的人員分批下班，承認當時與警隊管理層一直留守警總，「和大家共同進退，一起應對事件」，又承諾未來「會繼續和大家一起迎難而上」。

當日負責指示沒有參與行動的警員分批下班

逾千名示威者在周五包圍警總，要求就連日來反對修訂《逃犯條例》的抗爭事件與「一哥」對話，惟示威者包圍警總的16小時期間，盧偉聰並無現身及回應，有指部分前線警員因而影響士氣。據了解，警務處處長盧偉聰昨日發出內部公告，指日前警總被包圍期間，自己和警隊管理層一直留守警總，指示沒有參與行動的人員分批下班，而最後一批人員在午夜後安全地離開警總，指自己當時「和大家共同進退，一起應對事件」，又稱明白警員身心均承受巨大壓力，亦要長時間執勤，「面對挑釁及嚴重暴力威脅，警隊管理層是在基於公眾利益及同事福祉的大前提下，作出相關的行動決定」，希望警隊能「克服這個艱巨的挑戰」。盧在公告中感謝同袍在行動中展現盡忠職守及高度專業，「我為大家在過程中的堅毅不屈和無私付出深感驕傲」，又指自己在未來一段時間「會繼續和大家一起迎難而上」，忠誠地履行作為警務人員的天職。