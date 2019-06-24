【逃犯條例】政府總部今日重新開放　入口增派軍裝警駐守

上周五（21日）學界行動升級包圍政總，政府當時宣布政府總部再度暫停開放，至今早6時行政署發出新聞稿宣佈重開。翻查記錄，自6.12警民衝突後，群眾多次於政總一帶進行示威活動，政府總部曾兩度暫停開放，12日內已關閉四天。 另外，記者今早到政府總部視察，東翼二樓天橋入口及西翼入口處，均見增派數名軍裝警員駐守。

上周五暫停開放 今日重開

修訂《逃犯條例》草案引起極大爭議，由於特首林鄭月娥未有回應撤回修例等五大訴求，上周學界將行動升級，包圍政府總部，行政署基於保安考慮，宣佈上周五（21日）政府總部暫停開放。今日（24日）早上6時，行政署發出新聞稿，宣布添馬政府總部今日重新開放，職員可使用東翼2樓入口進出；而政府車輛及持有政府總部通行證的車輛，可經龍和道及添華道進入政府總部西翼。

6.12後兩度關閉 暫停開放共四天

添馬政府總部自6.12衝突後，曾兩度暫停開放，12日已關閉四天，員工無需返回政總工作，包括6月13、14、17及21日。翻查記錄，政府於本月13日宣佈政總關閉兩天，及後再表示上周一（17日）仍需關閉，翌日宣佈重新開放；上周五大批示威者再於金鐘聚集，政府總部當日暫停開放，至今日(24日)再度重新開放。

入口處有警員駐守。（陳欣彤攝）

警員駐守入口處

記者今日到現場視察，東翼二樓天橋入口有數名軍裝警員駐守，門口亦有保安在場，不時有員工進出政府總部，期間一名手持英國國旗的市民於該處表達不滿，被保安人員請離；政總西翼位置亦見有數名警員駐守入口處，並有數部警車停泊，政總又見各警區警車及衝鋒車停泊。另外，東翼前地目前仍然封閉，閘口仍可見示威者張貼的標語。