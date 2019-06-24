【逃犯條例】伏味濃？90後拍片斥父母無示威　留守者：意圖分化？

由6月9日百萬人遊行開始，香港經歷一連串反對修訂《逃犯條例》的社會運動，當中不乏年輕人身影。近日一名自稱參與6月9日及12日遊行示威承受過催淚彈的「90後」Louis Yuen，上載以「致年青人：你們沒上街的父母根本沒有愛過你」為題，長達6分半鐘的影片，以6月12日大部分參加者為年輕人切入，質疑沒參與的「大人」不愛子女。 影片一出親建制媒體立即引用，批評Louis Yuen批鬥香港父母猶如文革。香港01訪問留守在立法會靜坐的年輕人，他們一致不認同片中人的言論，指父母雖沒有參與遊行示威，但仍然關心他們的安危，父母與子女不在對立面。

陳先生指家人知道他上街會擔心其安全，提醒他「小心啲。」不認同父母不上街就代表不支持子女。（梁妍玲攝） 過去兩星期，香港就《逃犯條例》修訂引發連場遊行示威，甚至演變成衝突。19歲的陳先生辭職參與其中，反駁片中人言論：「唔出嚟係咪一定等於唔支持呢？未必一定希望家人一齊面對暴力。」他指家人知道他上街會擔心其安全，提醒他「小心安全，支持。」他認為家人只需表達支持，未必需要參與，不認同影片將父母及子女置於對立面。

中四Sunny（左）與中三小明對影片各有看法，Sunny認為影片反能激起更多父母上街支持子女。（蔡正邦攝）

中三女學生小明也不認同影片所言，認為影片有分化之意圖。她認為，父母會關心子女，但上一代或覺得「自己不做會有其他人做」，所以父母沒有參與社會運動，亦阻止她上街，擔心她會被拘捕。她對於上一代的的想法感到無奈，兄弟姐妹亦置身事外，因為老一輩覺得有年青人出來幫忙抗爭，因此不關心政治。

中四男學生Sunny見證上兩周遊行示威有很多大人陪子女參與，五年前雨傘運動成年人和年輕人也沒有因年代不同而沒有出來抗爭，亦不覺得所有父母不關心子女。他表示不關心政治父母不知道他上街抗爭，曾叫他不要多事，擔心他被拘捕。他認為上一代當時沒有太多抗爭，但回歸後面對更多挑戰，怕在「五十年不變」大限完結前，就慢慢與中國同化。

近日一名自稱參與6月9日及12日遊行示威承受過催淚彈的「90後」Louis Yuen，上載以《致年青人：你們沒上街的父母根本沒有愛過你》為題，長達6分半鐘的影片。（影片截圖） 事緣近日一名自稱參與6月9日及12日遊行示威承受過催淚彈的「90後」Louis Yuen，上載以《致年青人：你們沒上街的父母根本沒有愛過你》為題，長達6分半鐘的影片，以6月12日大部分參加者為年輕人切入，質疑沒參與的「大人」不愛子女。 影片在政府總部「門常開」對開添馬公園拍攝。網民發現Louis Yuen在6月15日開設專頁，6月21日上載片段，如今專頁已關閉。有報章引述影片以「極端思想滲校 青年批鬥父母」為題，指片中人「沒上街的父母根本沒有愛過你」的言論過激，企圖要脅父母。也有評論人撰文對忤片段的真確性提出質疑。

網民發現Louis Yuen在6月15日開設專頁，6月21日上載片段，如今專頁已關閉。

營銷作家徐緣質疑此片段是「建制為選票而放到每個家庭中的炸彈」，用意為挑動中老年人的反感，將不孝的厭惡感連繫到整個反建制運動。他觀察到Louis眼球「不停來回從他的左邊掃向右邊」，作為廣告行內人認為片中人明顯在讀稿，擔心這段影片「是刻意引發父母去鬥子女。」