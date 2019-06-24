【逃犯條例】示威者堵稅務大樓　只留一部升降機出入數百人排長龍

《逃犯條例》修訂風波未完，有網民於討論區發起今（24日）午於政總外的「接放工」行動，表明望癱瘓政府部門的運作。今午約12時半，約200名示威人士聚集稅務大樓大堂。正值午飯時間，不少稅務大樓內的職員由緊急出口經停車場離開大樓午膳，職員馮先生認為示威者為和平示威，直言「（影響）少少，唔緊要啦！」，另一名由大樓離開的市民林小姐則認為，「無辦法之下（示威者）先要做行動令政府關注。」目前稅務大樓正門被封，數百名在大樓工作的職員，及需要使用服務的市民，要經停車場的入口等升降機，但部份升降機也被示威者堵塞，只有一部升降機可使用。

下午二時許，只有一部升降機仍能讓公眾上落，職員及市民要等約45分鐘才能上升降機，有職員索性離開大樓。稅務大樓3樓印花稅署、4樓商業登記署已拉閘。

逾百人聚集稅務大樓 職員使用緊急出口離開

有網民早前於討論區發起今日（24日）午於政總外的「接放工」行動，明言在不影響法院、醫院、消防、救援情況下，癱瘓政府部門的運作。今午約200名示威者聚集稅務大樓大堂，部份人席地而坐，正值午飯時間，有多名職員於緊急出口離開，在場保安則協助疏導人流，另外亦有5至10名示威者於電梯口指導市民離開，表示可使用緊急出口，期間有市民表達不滿，示威者則連聲致歉。

有一名聲稱前來交稅的市民堅持進入大樓被拒，期間出手推撞示威者，雙方前後糾纏近5分鐘。有示威者舉起雙手，質問該名男子是否要繼續發洩。該男子離去時，又繼續推撞其他示威者及現場記者，並用雨傘攻擊現場攝影機。最後有示威者呼籲眾人退下，該名男子自行離去。

職員由緊急出口離開。（蔡正邦攝）

林小姐表示，表示政府回應得未夠好。（蔡正邦攝） 職員：影響少少唔緊要 市民：示威者無辦法先要行動 由稅務大樓外出的員工馮先生表示，現時準備外出用膳，未知道下午是否仍需要上班，認為示威者為和平示威，「（影響）少少，唔緊要啦！」又指不擔心稍後用膳完畢後，難以重新進入稅務大樓。 剛由稅務大樓交表格離開的林小姐表示，離開時通路未有阻塞，認為示威者有禮貌，「佢地唔阻住我走都無乜影響」，又表示政府回應得未夠好，「無辦法之下（示威者）先要做行動令政府關注。」她又表示，市民互相理解非常重要，認為示威者的行動是為了「大家未來的發展」，但認為示威者行動若持續下去或會失民心，長此下去或會令政府無視行動，認為示威者或需換政策。另一名市民邱先生則指，尊重市民表達訴求的權利，但認為表達訴求嘅方式需要再商榷，認為應注問題出自何方。

示威者：望政府可以聆聽想法

有協助市民離開的示威者譚同學指，他們的敵人並非市民，行動只望癱瘓政府，讓政府可以聆聽「反送中」的想法。他指現時協助大樓內的市民由緊急門口離開，因不希望示威行動成為市民眼中的暴力行為。