【逃犯條例】網民發「唔好意思」道歉行動　抵稅務大樓鞠躬派傳單

網民今午發起「道歉」活動，向日前灣仔稅務大樓示威活動，受影響市民致歉！今午（25日）十多名響應「唔好意思」行動的市民，由政府總部步行至灣仔稅務大樓，眾人於出入口派發傳單、手持自製標語，向6月24日圍堵稅務大樓事件的受影響市民致歉，有人更向市民鞠躬致歉。傳單列明四個訴求，包括撤回修訂草案、追究警隊濫權、收回暴動定性及撤銷示威者控罪。有市民支持示威者支持不合作行動，但「打工仔」林小姐認為示威者舉動，對市民日常生活造成困擾，「對唔住冇用，你一樣搞到人！」

可能市民覺得我哋噚日做得唔好，所以出嚟講唔好意思！下次盡量同一班抗爭朋友傾，點喺影響香港市民最小嘅範圍，又可以達至抗爭成效。 Louis 示威者

Louis指出，近期的示威活動均沒有大台，出於市民自發組織，他應為示威有不足地方便需致歉。（鄧栢良攝）

有網民發起「唔好意思」行動，向日前發起「6.24接放工」行動，向當日受影響的市民致歉。（連登截圖） 今日（25日）中午約12時，有市民自發到灣仔稅務大樓進行「唔好意思」行動，活動由網民自發，主要回應周一（24日）市民發起「6.24接放工」行動，向當日受影響的市民致歉。現場可見，十多名市民響應「唔好意思」行動，早上約11時半他們於政府總部出發，步行至灣仔稅務大樓。眾人於稅務大樓出入口派傳單，並對日前阻塞稅務大樓及入境大樓舉動，為市民帶來不便及干擾致歉。 網民發起「唔好意思」行動 向市民致歉 至中午12時許，參加「唔好意思」行動的人士，於出入口派發傳單，只有少數市民接過傳單。而傳單寫有「香港現正進行緊急維繫，不便之處，敬請體諒！」至於傳單列明四個訴求，包括撤回修訂條例草案、追究警隊濫權問題、收回6月12日「暴動」定性及撤銷示威者控罪。最後，傳單更以「香港現正進行維修」作描述，並稱他們因相同的理論而聚腳這片彈丸之地，「你的支持將會令整個搶修工程，以更短的時間內完成，不便之處，敬請體諒。」 示威者指活動有不足 便需向市民致歉 「我哋都反思整個行動，例如不合作運動都會影響人。」示威者Louis表示，他有參與近日的示威活動，希望政府能回應傳單上四大訴求。Louis指出，近期的示威活動均沒有大台，出於市民自發組織，他應為示威有不足地方便需致歉，「我覺得如果影響到香港市民，道歉係好應該！」對於近期的示威活動，他指舉動未必得所有人認同，希望社會給予空間他們改善。至中午一時許，稅務大樓外的示威者已暫停派發傳單，轉至入境事務處外派傳單道歉。

今午（25日）十多名響應「唔好意思」行動的市民，由政府總部步行至灣仔稅務大樓，眾人於出入口派發傳單、手持自製標語，向6月24日圍堵稅務大樓事件的受影響市民致歉。（鄧栢良攝）

市民要求政府撤回逃犯條 打工仔：支持示威者以不同方式抗爭

可能騷擾到大人要體諒，因為年輕人都唔係為自己，而係為咗大家，希望一人做多一步！ 黎先生 市民

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快遞員斥責示威者舉動 影響市民日常生活

快遞員林小姐表示，她每日亦需要灣仔稅務大樓辦理事項，礙於昨日有市民發起的不合作活動，令她未能完成工作。「唔好搞事就接受，唔好搞咁多，唔好搞到政府部門！」她稱，不太了解昨日示威活動的背後目的，但示威者舉動已影響市民日常工作及生活，認為他們的示威活動已經擾民。「對唔住冇用，你唔好意思都冇用，你一樣搞到人，（示威者）似搞事多啲！」

打工仔：希望社會體諒年輕人舉動

市民劉先生認為，政府修訂《逃犯條例》會對市民造成嚴重影響，因此支持示威者以不同方式抗爭，他認為昨日圍堵稅務大樓，雖然影響市民生活，但支持他們用自己方法抗爭，「我覺得年青人有好多新穎做法，我覺得幾特別！」而在灣仔一帶上班的黎先生，於午飯時間到場支持示威者，他指有參與6月16日的二百萬人示威遊行，「政府完全冇回應訴求，對政府好心淡，你搞咗個大頭佛又失蹤！」他認為，政府的取態年輕人不會「收貨」，希望社會體諒年輕人的舉動。