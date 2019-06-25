【逃犯條例】網傳警上救護車帶走示威者　消防﹕百名救護員未遇到

《逃犯條例》爭議不絕，引發6 12金鐘衝突事件，網上流傳一名自稱是當日當值的救護員指，有警員登上救護車，帶走一名受傷的年輕人，並批評警方在「佔中」後無視其他部門，阻礙救護員的救援工作。事件引起公眾討論，至今日（25日），消防處回應指，就事件向當日在金鐘當值的百多名救護人員作出查詢，他們均表示未遇到報道所指的情況。

《100毛》創辦人林日曦當日在fb轉發的內容。

《100毛》創辦人林日曦本月19日在facebook轉發一名自稱是6月12日在現場當值的救護員，該名救護員指在衝突前一天已獲知部門已啓動應急計劃，並按安排在現場附近戒備。他被調派至夏愨道拯救傷者，發現一名受傷及呼吸困難的年輕傷者，他準備將傷者送上救護車及送院時，一名全副武裝的警員衝上救護車及堅持要將傷者拉下車，救護車主管曾表明傷者需送院，但警員仍然堅持，並拋下一句「唔好阻住我地做野！」後，將傷者帶走。

就上述事件，消防處今日（25日）作出回應，就早前有報道指，一名消防處救護員表示在6月12日於金鐘夏慤道處理傷病者期間，有警員登上其救護車強行將傷病者帶走一事，消防處已向當日在金鐘當值的百多名救護人員作出查詢，他們均表示未遇到報道所指的情況。