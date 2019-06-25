【逃犯條例】街坊狂鬧播衝突片段男　連登號召聲援　將軍澳站落閘

《逃犯條例》風波不絕，民間發起「不合作運動」，要求成立獨立調查委員會，徹查612金鐘衝突中警方有無使用過份武力等訴求。不少示威者在各區設街站，派發傳單及播放衝突當日的片段。今日（25日）晚上，有市民在將軍澳站外播片，其間一名中年漢感不滿，破口大罵，有地區人士上前力議卻被推跌，旋即有20多名街坊上前制止中年漢及報警。中年漢企圖轉身離開時，突然跌倒稱頭暈，被送上救護車，其後涉嫌普通襲擊被捕。有「連登」網民分享事件，隨即一呼百應，過百人到場聲援，警方一度加派人手戒備，而將軍澳港鐵站A1出口更一度落閘。

大批網民及街坊在場聲援，警方亦加派人手戒備。(連登討論區圖片)

該名被捕男子倒臥地上，聲稱被「整跌」。(連登討論區圖片) 事發於今日（25日）晚上近9時，有地區人士借出一批播映器材，一名攝影師林先生借用有關器材，並在港鐵將軍澳站A出口外播放6月12日衝突事件的片段，希望街坊關注警方使用過份武力的問題。其間，一名50餘歲男子圍觀，繼而向林先生等人破口大罵，批評選擇性播片。該名在場支援的地區人士上前理論，雙方發生口角，該名中年漢突然衝前幾步，猛然將該地區人士推倒在地上。 林先生提供的影片可見，該地區人士跌坐在地上，中年漢嘗試離開，但被多名街坊包圍及制止，「唔好走！報警！」中年漢離開無果，再用力猛推該地區人士稱﹕「唔好扮X晒嘢呀！」在場人士按住中年漢的肩膀及不斷勸喻﹕「唔好打人呀！」「你唔好再郁手郁腳呀！」「冷靜啲呀阿叔！」中年漢最終推開眾人，走前數步後在電視前跌倒，躺臥地上，聲稱﹕「你整親我！」又著街坊幫忙召救護車。曾有港鐵職員到場調停，又稱現場不准播放影片。

將軍澳港鐵站A出口落閘。(林振華攝)

警方接報到場，中年漢送上救護車，其後涉嫌普通襲擊被捕，而被推跌的地區人士拒絕送院。網上討論區「連登」有網民分享事件及號召眾人聲援，隨即有大批網民趕至現場，現場有多達百人圍觀，警方派員增援，十多名軍裝警員到場戒備。港鐵更拉下A出口鐵閘，職員指示乘客由其他出口離開。

該名不願具名的地區人士回應事件指，表示「唔想太高調」，當時只想支援一群年輕人，形容中年漢「無啦啦發癲」。

警方表示，將軍澳港鐵站外發生的普通襲擊案，一名姓李46歲男子與一名姓陳24歲男子因瑣事問題發生爭執，其間李以手襲擊陳。警方接報到場調查，姓李46歲男子報稱在糾纏時手部受傷，由救護車送往將軍澳醫院治理，他涉嫌普通襲擊被捕。而遇襲的24歲姓陳男子的臀部受傷，拒絕送院。案件交由將軍澳分區人員跟進。

該名中年漢聲稱跌倒受傷，由救護車送院。(連登討論區圖片)

港鐵發言人表示，今晚約8時20分，將軍澳站職員留意到A1出入口外，有人聚集圍住一部正在播放的電視機，職員到現場維持秩序，致力確保車站通道暢通。其間，現場有2名市民發生爭執，其中1名市民表示受傷，職員即通知警方到場協助，並召喚救護車將該名乘客送院。

其間，由於現場有較多市民聚集，車站在約9時20分曾關閉A1出入口，職員在場指示乘客從A2出入口進出，整體車站運作大致暢順，而A1出入口在約10時45分亦已重開。