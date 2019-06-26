【逃犯條例】逾千示威者各國領事館遞請願信　警低調在場協助

政府未有撤回《逃犯條例》修訂草案，引發連串示威行動，適逢G20峯會將於本周末在日本大阪舉行，民陣再度發起集會，希望各國在峯會能討論香港未有撤回《逃犯條例》的問題。今早亦有逾1,500名市民響應網上呼籲，遊行至G20峯會與會國家的駐港總領事館請願。警方雖預先派調人手在現場維持秩序，惟警力未有增強，更沒有帶有防暴裝備的警員，低調處理示威活動。

30名警員今早在花園道駐守，維持示威活動秩序。 （蔡正邦攝）

即使外交部早前已明言不容許將修例爭議放到峯會上討論，今早9時許，仍有約1,500名市民在中環遮打花園集合，到多國駐港領事館請願及遞信，要求在G20峯會內討論香港未有撤回《逃犯條例》的問題。警方派員在場戒備，惟未有封路及增加警力。在位於花園道的美國駐港澳領事館及歐盟駐港辦事處外，約有30名軍裝警員在場維持秩序，並無配備防暴裝備，只有其中一人背上旗筒，氣氛大致平靜。

至於位於金鐘法院道的英國駐港總領事館警力更少，只有三名掛有委任證的便裝警員在場，並無軍裝警員戒備。示威人士其後遊行至位於中環康樂廣場的加拿大駐香港及澳門總領事館，亦未有軍裝警員在場，只有一名便衣警員與示威者溝通，並指示遞信位置，附近的交易廣場亦無警員駐守，示威者代表向加拿大領事館代表遞信後，便轉向旁邊噴水池位置，準備將請願信交予日本領事，秩序正常。