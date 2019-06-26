【逃犯條例．警醫衝突】仁濟伊利沙伯兩醫院　警策略性不駐守　

於《逃犯條例》爭議引發612衝突後，警方及醫管局先後證實有衝突中傷者在醫院求醫期間被捕，亦引起醫學界聲音對警方於醫院執法有不滿，早前醫學界、衛生服務界及法律界82名特首選委聯署，促警方勿於醫院阻礙救援及非法蒐證。警察隊員佐級協會昨日（25日）亦發表回應抗議有關言論，稱如果醫護人員繼續認為警員是阻礙他們工作，懇請醫管局撤銷所有醫院警崗服務。 警方今日（26日）起作出臨時措施，伊利沙伯醫院及仁濟醫院將不會有警員長駐警崗，取而代之為警員會於醫院周邊巡邏，定時返回警崗。消息指有關措施為「策略性」安排，因關注到近日警察及醫護之間所發生的問題而決定，並非撤走警員。伊利沙伯醫院的警崗下午沒有警員，仁濟醫院的警崗暫仍有警員駐守。

醫學界、衛生服務界及法律界82名特首選委聯署，促警方勿於醫院阻礙救援及非法蒐證。（資料圖片）

消息指警方今作出臨時措施，包括伊利沙伯醫院的兩間醫院，警員將不會長駐警崗。（鄺曉斌攝）

消息：「策略性」安排非撤警

警方消息指，是次安排為警方作出的臨時措施，暫時會分別於伊利沙伯醫院及仁濟醫院執行，警員將不會長駐警崗，取而代之為警員會不定時巡邏，如醫院內有需要仍可致電999求助。消息指有關措施為「策略性」安排，關注到近日警察及醫護之間所發生的問題而作出，舉動並非撤走警員。早前警方曾相約醫管局就事件開會，惟未有確定時間。

警察公共關係科發言人回應指，警方作出臨時措施，原在伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗駐守的警務人員，會調派至醫院周邊範圍作巡邏，但會定時返回警崗為有需要人士提供服務，若該兩間醫院需要緊急協助，可致電999熱線或當區警署。

過去無明文規定警員長駐

據了解，警方過去亦無明文規定或責任需要安排警員長駐醫院，有關安排屬警方與醫管局長久以來的不成文合作關係，因可方便跟進案件，而且如醫院發現病人有可疑傷勢，亦可馬上通知警方，因此不存在疏於職守的問題。

醫院消息：警方稱人手不足

醫院消息指，今日接獲警方通知有關於伊院及仁濟的安排，警方提出的理由是「人手不足」，醫管局對事件表達關注。

仁濟醫院今午仍有警員在警崗駐守。（黃廸雯攝）

伊院警崗無警 仁濟警員12小時一更駐守

香港01記者今日到該兩間醫院視察，發現於伊利沙伯醫院急症室警崗並無警員駐守，大門亦關閉，櫃檯貼出告示指如有請急情況請致電999。另外於仁濟醫院急症室警崗，下午仍有警員於警崗駐守，有警員指未收到會關閉警崗，現時警區安排他們每12小時一更，由早上7時至晚上7時。另外仁濟醫院亦有消防員如常駐守。

記者並到其他公立醫院包括瑪麗醫院、東區醫院及廣華醫院視察，三間醫院的警崗均有警員駐守。有當值警員指警崗有其實際需要，如發生交通意外，病人被送院後可即時通知其家人，如醫生見到有病人病情有可疑，都可即時通知警方

立法會議員鄺俊宇說，對於有關事件感到憤怒，質疑警務處處長盧偉聰如何管治及要求他立即停止幼稚的報復式行為。鄺俊宇批評，警隊高層在612事件後被踢爆在醫院大搜捕，不但不認濫權及知錯改正，現在卻是「發脾氣」式無故取消警崗，令人擔心警隊管理層的情緒智商太低，擔心他們會繼續對市民或示威者作出報復性的行為。他要求盧偉聰立即解釋事件，不要將市民當作人脅，作為發洩不滿的對象，將前線警員推作市民之間的磨心。「若情況屬實，是警方哪位高層作決定？現在索性「玩」疏忽職守，有正經工作不去做，幫政權打壓市民卻做到足。」