【逃犯條例】示威者就地取材再圍警總　救護員接虛報召喚白走一趟

救護車在警總門外尋找傷者不果。(陳永武攝)

一星期內，示威者再次圍堵警察總部。昨(26日)深夜時份，大批原本在G20峰會使館遊行後，在中環愛丁堡廣場集會的示威人士，突然走到灣仔軍器廠街，包圍警察總部。經過近日多次衝突後，示威者手法越趨熟練，在警察總部外就地取材：鐵馬、水馬、地盤膠圍欄、警察指示牌，統統成為了阻礙警察總部出入口的材料。

總部內的警務人員未能出來，有警員在圍牆內伸出攝錄機拍攝，示威人士「CAM來傘擋」，用雨傘遮掩警察鏡頭。有人攀上圍牆用異物遮蔽閉路電視；亦有人在警察總部門外「拆招牌」，並用噴油將之改成「香港警犬總部」。示威者情緒一度高漲，但沒有人進行衝擊警總內部。

惟於深夜11時許，一名男子突然手持懷疑清洗汽車玻璃水刮物體，在示威者人群中快速衝向警總已落的閘外。部份示威者阻止，該名男子被困在警總閘門外，動彈不得。擾攘一輪後，警總內的警員手持盾牌，著該名水刮男進入警總內，《香港01》記者在場聽到，該名男子自稱是前往上班的警員。

圍堵警總期間，有示威者一度阻礙夏愨道往中環方向行車線，車輛需臨時改道行駛，期間有示威者向司機及乘客受阻致歉。及至凌晨零時左右，夏愨道已恢復平靜，車輛可如常通過。

27日凌晨零時左右，一輛消防處救護車閃燈響號，駛至警察總部軍器廠街門外，示威人士一如以往「分紅海」式讓救護車駛至停下。救護車主管詢問在場的立法會議員張超雄，誰人召喚救護車。其餘人士亦四下協助查問，但最終仍未尋獲報案人及傷者，懷疑有人虛報召喚。救護車最終於凌晨1時前離開。《香港01》向政府新聞處查詢，消防處接獲警察總部門外有人抽筋個案，遂派出一輛編號A501救護車前往處理。

及至凌晨1時左右，現場餘下約300人留守。