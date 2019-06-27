【逃犯條例】示威者退入橫街警員窮追　有示威者被壓地面呼吸困難

(陳永武攝)

凌晨4時左右，約百名示威者被手持盾牌及警棍的警員，迫入灣仔莊士敦道，隨後窮追至聯發街。兩名立法會議員譚文豪及鄺俊宇，則在聯發街街頭，稱要運用382章權力及特權法，要求見現場指揮官，並在行人路上監察警員有否使用過份武力及執勤時展示警員號碼，同時質問警方「而家究竟係驅散定拘捕?」警方人員只回應「而家係警方行動，請你立即離開」。

譚文豪同時著示威者後退：「行啦！仲望！」示威者隨後兜過後街，返回莊士敦道希望能離開，警員則一直在後列陣尾隨。兩名議員間中提醒示威者「要走就好走喇」。期間，警員在一條橫巷持盾牌驅趕示威者時，突然發出撞擊響聲，初步懷疑有人高空襲物掟中警盾，警員一度緊張。

凌晨4時45分，莊士敦道有示威者被數名警員壓制在地上，警方向在場記者稱「你哋出去，警察做嘢！」該名示威者在直播鏡頭下，由多名警員扶起，警員再向記者稱：「你哋退後，有位俾你哋影」，但又著「記者朋友退返警察防線後面！」該名示威者因壓後感到呼吸困難，要由在場義務急救員協助治理後，交由消防處救護員送院。

凌晨5時，一名高級警司向在場記者表示，「一陣間我哋會對佔路人士進行搜查及登記，麻煩記者合作，會有位俾你地影。如果搜查到有違返法例，會進行拘捕」。現場所見，最少有幾十名人士灣仔修頓球場外被扣查。