【逃犯條例】6.12金鐘衝突　李家超盧偉聰拒設獨立調查委員會

6月12日金鐘爆發警員與示威者衝突，警隊發放超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈驅散示威者，被指使用過份武力清場。對於設立獨立調查委員會的訴求，保安局局長李家超與警務處處長盧偉聰在警察總部見記者時口徑一致，貫徹連日來口風，表示現時投訴警察的機制行之有效，指市民可向投訴警察科投訴。

6月12日金鐘爆發警員與示威者衝突，警隊發放超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈驅散示威者，被指使用過份武力清場。（資料圖片） 警務處處長盧偉聰表示明白示威者有不同意見，重申如對警方的工作有投訴，可以到投訴警方科投訴，強調監警會的機制 行之有效，過往大型事件例如雨傘運動、旺角騷亂都是以此機制解決。 保安局局長李家超明白市民對整體政府修例有不同意見，表示會尊重法治精神、尊重制度，確保對警調查公平公正處理。他指過往雨傘運動、旺角騷亂以此機制有跟進行動，有案件進入司法程序，強調經過監警會制度「好多事情處理得符合法律要求。」指監警會有不同職能，會尊重其獨立性，亦認為該會不斷提高透明度。

對於近日兩間公立醫院有警崗關閉，盧偉聰表示一向與醫管局合作設有警崗，兩間醫院相關新措施下警員只是於醫院附近巡邏，有事發生會回醫院協助。盧解釋，醫院現時有警崗的原因，一旦發生刑事案件，可第一時間通知警方，例如院內發生醉酒事件，警員亦可即時協助。

盧偉聰指出今次事件，涉及過去一些政府紛爭，發現有政治仇恨帶入工作。他指，警員難以24小時於警崗工作，因為有仇恨不能好好做自己工作。鑑於有兩間醫院有類似情況，因此作出新措施。盧指，明日會與醫管局高層開會，就有醫院警崗人員被刁難及受到不禮貌對待，他希望醫管局跟進事件，如果有改善會取消臨時措施。另外在新措施下，警員巡邏只是短時間，離開警崗時間可冷靜，如果明日與醫管局開會有轉變，會考慮取消措施。