【逃犯條例】灣仔遇截查　鬧爆防暴警察暴力　霸氣哥原是網台主持

反《逃犯條例》修例草案示威者昨晚（26日）再包圍灣仔警察總部，要求釋放被捕示威者，直至凌晨逾百名防暴警察清場。一名男子於軒尼斯道遇警方截查時，配合搜查物品及提供身份證資料，同時大聲斥責警方侵害香港人自由，清場行動中使用過度暴力，並質問：「你有冇宣誓過保護及服務香港市民！」 這次亳無畏懼面對多名防暴警察，力竭聲嘶連聲質問的硬漢，原來早在2014年的「鳩嗚」再佔領旺角行動中，同樣因力斥警員而獲封「霸氣哥」，近年更擔任網台節目主持。

男子斥警肆意截查市民 惡過城管

示威者昨晚再度包圍警總察部，直至今日凌晨防暴警察出動清場，並在警總附近一帶查身份證。其間，一名身穿黑衣、孭背囊、身形健碩的男子在軒尼詩道附近遇到警員截查，他配合地向警員提供身份證及個人物品作檢查，但同時瞪大雙眼質疑警方肆意截查市民，完全侵犯香港人自由，「你鍾意點就點，惡過城管，惡過公安！」

聲討警員逾9分鐘：有冇宣誓保護及服務香港市民？

他多次質問警員：「你有冇宣誓過保護及服務香港市民？To protect and to serve Hong Kong people！」警員未有回應，完成搜身後離開，男子表示「我睇住你哋點作惡，點損害香港法治」，其後一直尾隨警員。他質疑警方暴力對待示威者，於612清場時使用橡膠子彈射向市民頭部，並用警棍毆打市民，「你憑咩亂打人、亂毆人！你都係一個人，唔係政權嘅傀儡，唔係一件工具！」他一度清緒激動，被在場市民拉住，責罵持續逾9分鐘，直至警員沿謝斐道返回警總。

「霸氣哥」嘆香港法制及自由被打壓，逼上街頭。

主動與警理論遭截查 嘆香港無言論自由

男子隨即接受在場記者訪問，稱見到警員行動上前理論，隨即遭截查，「原來香港言論自由都冇」。他稱，因看到新聞直播，有感香港人遭政權打壓，到達無法忍受的地步，所以走上街頭爭取原有的法治及自由。

「霸氣哥」為「2016年立法會選舉民意調查」呼籲籌款。（網上截圖）

2014年旺角「鳩嗚」斥警暴力 獲封「霸氣哥」

男子慷慨激昂的言論，面對多名警察亳無畏懼的表示， 在網上獲得喝采，更揭他早於2014年獲封「霸氣哥」。2014年12月底一次由網民發起的「鳩嗚」再佔領旺角行動中，警方指團友為非法集結，其間場面一度混亂，聲稱購物的「霸氣哥」被警員截停，疑因警員早前於雨傘運動中使用的武力程度，遂斥「你哋係拘捕我，定想攞胡椒噴霧，係咪要攞警棍出嚟，係咪想我唔控制（情緒）？因為你哋攞警棍出黎嚟毆人哋個頭？」

「霸氣哥」與公民黨成員一同主持網台D100節目《公民聚義》。（網上截圖）

「霸氣哥」為網台主持 與公民黨主持D100《公民聚義》

「霸氣哥」關心政治時局，為公民黨成員，其Facebook簡介稱「首先係人一個，社會人，政治人，電影人，網台人，不學無術死廢中」。他自2015多次與公民黨成員一同主持網台D100節目《公民聚義》，2016年8月支持「2016年立法會選舉民意調查」，民主動力Facebook上載「霸氣哥」響應照片，號召網民支持民調眾籌。「霸氣哥」近來參與一個運作約一年的網台工作，繼續主持網台節目，評論政局。