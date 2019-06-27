【搭船兇案】6.16中環碼頭推跌老翁致死　26歲男被暫控謀殺

上周日（16日）於中環碼頭發生的一宗命案中，一名26歲姓梁青年與63歲姓周男子疑因排隊上船問題發生爭執，雙方發生肢體接觸期間，六旬翁意外後腦著地，送醫搶救兩天後終告不治。警方昨（26日）天將涉案26歲男疑犯拘捕，扣查一晚後警方今日（27日）暫控他一項謀殺罪，並於明（28日）日於東區法案提堂審訊。

警方昨晚交待案情時指，本月16日晚上9時55分，警方接獲報案指有人於中環七號碼頭位置暈倒，到場發現姓周男子倒地，由救護員急救後送瑪麗醫院治理，並於2日後（18日）早上9時許宣告不治。港島總區重案組總督察冼國明表示，警方調查後相信死者曾與一名涉案姓梁青年因排隊上船發生爭執，被對方襲擊並推跌，後腦着地重創。初步驗屍報告顯示，死者後腦位置有一處約13厘米的致命傷痕，並曾有大量出血跡象。

記者昨晚與疑犯母親取得聯絡。據悉，姓梁男疑犯16日偕同友人到港島參與遊行後，到中環七號碼頭打算乘船前往尖沙咀。排隊期間，周姓死者與在場2名女途人發生爭執。疑犯上前充當「和事佬」調解期間，遭死者踢腳襲擊，其後疑犯將周推開，混亂中周倒臥地上。之後有2名救護人員途經現場，上前替死者檢查瞳孔，當時未有發現異樣，疑犯離開。警方其後拘捕疑犯及進行搜屋蒐證。

案件發生於中環七號碼頭。（資料圖片）

死者家人上周起亦於網上呼籲當日意外的目擊者與家屬聯絡，以冀了解意外發生時的情況及死者有否留下遺言。家屬亦透過香港01呼籲，希望目擊者向警方提供資料以助破案。