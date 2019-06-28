【出門注意】屯門公路出九龍水缸車翻側　司機命危　交通嚴重受阻

屯門公路於早上繁忙時間發生翻車意外。早上約6時半，一輛駛往九龍方向的水缸車，途至近深井時，據報失事翻側，66歲姓呂司機頭部重灣一度被困車內，需由消防員救出，陷於半昏迭狀態，由救護員送往瑪嘉烈醫院搶救，情況危殆。

受車禍影響，部分行車線封閉以便移正水缸車及救援，屯門公路出九龍方向非常擠塞，車龍一度超過13公里，塞至屯門市中心，交通癱瘓近3小時。有部份車輛改道而行，轉行大欖隧道出九龍，引致屯門去元朗的元朗公路同樣擠塞。

運輸署於早上7時02分宣布，因交通意外，屯門公路來回方向、近深井的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車；現時上址交通擠塞。

Google Map顯示，新界西北主要幹道都塞車。（Tam Chung Yin／‎香港突發事故報料區） Google Map顯示，新界西北主要幹道都有塞車情況。網民笑言，這是「三小時塞車生活圈」，只需一輛水缸車便可癱瘓新界西北交通。又指，今早花近兩小時，才能離開屯門到達深井。

涉事泥頭車翻側，司機被困重創，交通嚴重受阻。（讀者提供）

肇事現場已全線解封。（邵沛琳攝） 至上午9時42分，肇事現場已全線解封，水缸車已拖離現場。屯門公路往九龍方向的車輛陸續恢復正常行車速度。