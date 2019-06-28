【婆媳糾紛】將軍澳女子31樓危站　警派三談判專家溝通終勸服送院

早上11時，警方接獲一名男子報案，指妻子在將軍澳寶琳欣明苑欣蘭閣站出31樓外牆，險象環生。現場消息指，女事主年約30歲，情緒激動，據悉女事主與丈夫姓白，同住上址，並育有一名兒子，相信她為家庭糾紛感到不快，她不時將腳伸出晾衫架外，消防員接報到場，警方正派出三名談判專家與女事主溝通。

據了解，女子與丈夫、兒子及奶奶同住，早前因照顧小孩及住屋問題，與奶奶爭執後感到不快，報案人透過WhatsApp察覺妻子語氣有異樣，遂報警求助，警方接報到場後，安排人員安撫女事主，發現女事主獨自在家，坐在廚房窗口，不時將腿伸出窗外的晾衫架。女事主的丈夫其後到場，將住所的鑰匙予警方，警員趁女子情緒較為平靜時，便入屋繼續安撫，至中午12時許，談判專家陸續到達，經歷兩小時的游說後，女事主終被勸服，由消防及警方將其帶返單位內，並由救護員陪同下送院治理。女子送院時仍然哭泣，面容憔悴。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626